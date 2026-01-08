Skolläkare
Sundbybergs kommun / Läkarjobb / Sundbyberg Visa alla läkarjobb i Sundbyberg
2026-01-08
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sundbybergs kommun i Sundbyberg
, Solna
, Stockholm
, Ekerö
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vi menar allvar med att vi ska och kan stärka alla barn och elevers lärande i våra förskolor och skolor och vi tror på undervisningens kraft för att lyckas med det. I våra verksamheter strävar vi ytterst efter höjd måluppfyllelse och stärkt likvärdighet inom och mellan våra verksamheter. I Sundbybergs förskolor och skolor utvecklar vi kvalitet tillsammans. Genom en samlad bildningsorganisation arbetar vi för att alla verksamheter ska samverka och ge bästa möjliga förutsättningar för barn och elevers lärande och utveckling.
Välkommen att arbeta tillsammans med oss i sektorn för lärande och bildning, mot vår vision: "Vad vill du bli när du blir stor? Vi gör det möjligt!"
I Sundbybergs barn- och elevhälsa arbetar skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, kuratorer och specialpedagoger. Vi finns i en central enhet, men har våra arbetsplatser förlagda på våra olika skolor. Inom elevhälsan strävar vi efter att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Tillsammans med övrig personal i skolan arbetar vi för att skapa en god miljö både för elevernas kunskapsutveckling och personliga utveckling. Vi söker nu en ny skolläkare. Tjänsten är en halvtidstjänst.
Som skolläkare kommer du arbeta inom elevhälsans medicinska insats på våra kommunala skolor. Vår verksamhet omfattas av 7 grundskolor, 1 anpassad grundskola, 1 resursskola och 1 gymnasieskola. Du har ett nära samarbete med skolsköterskorna och genomför regelbundet skolläkarmottagning. För att trivas i rollen som skolläkare så ser vi att du har ett genuint intresse för att jobba med barn och ungdomar. Vi ser också att du har ett engagemang för hälsofrämjande och förebyggande insatser samt att du arbetar med medicinska bedömningar kring enskilda elever och deras familjer. Som stöd i arbetet och för dokumentation använder vi journalsystemet Prorenata.
Det här söker vi hos dig
Du är legitimerad läkare med specialistutbildning i barn- och ungdomsmedicin, allmänmedicin och/eller barn och ungdomspsykiatri. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete som skolläkare.
Du är samarbetsinriktad och tycker om att arbeta inom tvärprofessionella team där du genom din lyhördhet skapar förtroende och goda relationer. Som person är du även strukturerad, engagerad och tar självständigt ansvar för ditt arbete. Du har en god kommunikativ förmåga. Du har goda IT-kunskaper och kan på ett tydligt och korrekt sätt uttrycka dig i både tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet och förmåga till flexibilitet och gott samarbete. Du bör vara öppen för förändringar och kunna arbeta under varierande belastning.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med uppehållstjänst, omfattningen är halvtid. Tillträde 1 april eller efter överenskommelse. Ansök senast den 27 januari. Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Välkommen med din ansökan!
Övrig information
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet. Tjänsten kan komma att krigsplaceras inom ramen för Sundbybergs stads roll i totalförsvaret.
Sundbyberg är en levande och växande stad mitt i Stockholmsregionen. Här bor drygt 55 000 invånare på nio kvadratkilometer, vilket gör oss till Sveriges mest tätbefolkade kommun. I Sundbyberg möts stadens puls och stora grönområden, och tack vare vårt centrala läge och välutbyggda kollektivtrafik är det alltid enkelt att ta sig hit.
Närheten mellan kollegor, invånare och beslut präglar vårt arbete och skapar en arbetsmiljö där du syns och gör skillnad. Vi vågar prova nytt och satsar stort på innovation och digitalisering. Här får du driva utvecklingen av smarta lösningar som inte bara förenklar vardagen för invånarna, utan också sätter Sundbyberg på kartan som en föregångskommun.
Sundbyberg växer med dig! Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sundbybergs kommun
(org.nr 212000-0175), http://www.sundbyberg.se/ Arbetsplats
Sundbybergs stad Kontakt
Verksamhetschef
Monica Arvidson monica.arvidson@sundbyberg.se 08-706 8853 Jobbnummer
9674598