Skolkurator till Tjörn

På Tjörn får medarbetarna ta plats! Inom Tjörns kommunkoncern står arbetsklimat och omsorg om varandra högt i kurs. Beslutsvägarna är korta, arbetsverktygen effektiva och kollegorna hjälpsamma. Du har stor frihet inom ditt yrkesfält och är med och påverkar utvecklingen. Det är enkelt att umgås och skapa kontakter med kollegor, chefer och politiker. Så börja jobba inom Tjörns kommunkoncern du också - här finns gott om plats att ta!
Tjörn - möjligheternas ö hela året och för hela livet är Tjörns vision.
Barn och utbildningsförvaltningen har tagit fram en målbild som lyder: Framtidens skola på möjligheternas ö - här får alla växa! Tillsammans skapar vi en hållbar framtid i en trygg och meningsfull utbildning med tilltro till individen.
Resurscentrum är kommunens övergripande organisation för all barn- och elevhälsa. Vi är ett tvärprofessionellt team som består av psykologer, kuratorer, skolsköterskor, specialpedagoger, logopeder samt ett skolsocialt team.
Vi söker nu en skolkurator som har sin nuvarande placering på Bleketskolan, åk 7-9 samt centralt uppdrag som SIP-samordnare.Publiceringsdatum2025-12-10Arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad skolkurator som vill arbeta förebyggande och hälsofrämjande samt bidra till att utveckla elevhälsoarbetet på Tjörn tillsammans med övriga professioner inom Resurscentrum.
Som skolkurator är du en viktig del av skolans elevhälsa. Du arbetar nära lärare, skolledning och övriga elevhälsoteam för att skapa en trygg och inkluderande lärmiljö.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
* Förebyggande och hälsofrämjande arbete på individ-, grupp- och organisationsnivå.
* Driva skolans trygghetsarbete tillsammans med trygghetsteamet.
* Utarbeta och implementera handlingsplaner kring droger, skolnärvaro, värdegrund, kränkande behandling och diskriminering.
* Hålla kurativa samtal med elever, handleda personal och ha möten med vårdnadshavare.
* Delta i klassrumsaktiviteter kring olika teman som värdegrund, trygghet på nätet och psykisk hälsa.
* Samverka med externa aktörer som till exempel socialtjänst, BUP, UPH och polis.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag och du får stöd i din yrkesroll genom regelbundna professions träffar och extern handledning med övriga skolkuratorer.Kvalifikationer
Du har en socionomutbildning eller annan likvärdig högskoleutbildning.
Vi värdesätter särskilt följande personliga egenskaper hos dig:
Utvecklingsbenägen: Du strävar efter att lära och utvecklas i ditt arbete och ser möjligheter till förbättring både för dig själv och verksamheten.
Ett genuint engagemang för barn och ungdomar: Du har ett varmt intresse för att möta och stödja elever i deras vardag och utveckling.
Teamorienterad: Du vet att framgång skapas tillsammans. Du samarbetar nära med kollegor inom elevhälsan, lärare, ledning och vårdnadshavare, och prestigelöshet är en självklarhet för dig.
Balans mellan allvar, engagemang och humor: Du tar ansvar när det behövs, men kan också skapa trivsel och lätthet i vardagen.
Kreativ och lyhörd: Du har förmåga att se varje elev som unik och är öppen för nya idéer och lösningar.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Du är trygg i att använda dator och olika IT-verktyg som stöd i ditt arbete; inom elevhälsan på Tjörn så dokumenterar vi i Prorenata.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och tidigare erfarenhet.
Körkort och tillgång till bil är nödvändigt för uppdraget.
ÖVRIGT
Medarbetarna i kommunkoncernen ska ha en bra arbetsmiljö och arbete i balans med familj, vänner och fritid. Vi tillämpar en rökfri arbetstid och arbetsgivaren erbjuder bl a förmåner som friskvårdsbidrag. När du har varit anställd mer än tre månader blir du automatiskt medlem i vår fritidsförening, TKFF, som både anordnar och sponsrar olika aktiviteter. Du får ett årskort till Nordiska akvarellmuseet. Alla nya månadsanställda erbjuds en heldags kommunövergripande introduktionsdag. Är du tillsvidareanställd har du möjlighet att leasa en miljöbil som personalbil.
