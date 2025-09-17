Skolkurator till rektorsområde 2
Det här erbjuder vi dig!
Nu har du möjlighet att bli en av våra två kuratorer i rektorsområde 2.
Du kommer ha ett nära samarbete med kollegorna i elevhälsoteamet och i de olika lärararbetslagen. Tillsammans arbetar vi med att utveckla undervisningen för ökad måluppfyllelse för eleverna. Med utgångspunkt i våra fokusområden arbetar vi gemensamt kring ledning och stimulans, extra anpassning och särskilt stöd.
I arbetet ingår att tillsammans med övriga kompetenser stödja eleverna i deras vardag i skolan. Det kan t ex handla om att arbeta med grupper eller att samtala med enskilda elever. Tjänsten omfattar årskurserna F-6 på två av våra skolor under läsåret 25/26.
En av de viktigaste framgångsfaktorerna i skolan är en hög elevnärvaro. I rollen som skolkurator är du en sammanhållande länk mellan skolans olika insatser för att stödja alla elever till en god närvaro. Trygghet är en annan viktig faktor för att eleverna ska kunna vara sitt bästa jag i skolan. Som skolkurator stödjer du både enskilda elever och hela grupper/klasser i arbetet med att skapa en trygg skola.
Vem är du?
För oss är det viktigt att du har hjärta, mod och laganda och att du vill följa med oss på vår spännande resa. Vi söker dig som är utbildad socionom, alternativt har likvärdig utbildning och som gillar samarbeta och har en stor omtanke om elever. Uppdraget kräver att du har ett tydligt ledarskap i kombination med en stark omsorg om varje individ. Med hjälp av din energi, lyhördhet och uthållighet har du lätt för att engagera och skapa delaktighet mot gemensamt satta mål. Jämlikhet, lärande, respekt och en stor portion prestigelöshet är våra ledord. Du har erfarenhet av att arbeta på individ, grupp- och organisationsnivå och räds varken för de svåra samtalen eller att diskutera/informera i helklass.
Du bidrar till ett positivt samarbetsklimat på arbetsplatsen och är bra på att samarbeta och skapa goda relationer till kollegor, elever och vårdnadshavare.
Du känner till skolans styrdokument och deltar aktivt i utvecklingsarbetet och de kollegiala lärandeprocesserna.
Vi förväntar oss att du har goda IT-kunskaper. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Du delar värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy.
Eftersom du kommer att arbeta med barn och unga, vill vi att du lämnar utdrag ur belastningsregistret före anställning. Blankett för att söka utdrag ur belastningsregister hittar du på polisens hemsida.
Då det förekommer arbetsuppgifter som kräver signering av specifika dokument förutsätter tjänsten att du har en privat mobiltelefon där du kan identifiera dig med Mobilt BankID.
För dig med skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta HR-administratör Simon Priebe.
Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för kommunens förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, anpassad skola och kulturskola. Vi arbetar gemensamt för en lärmiljö där barn, elever och medarbetare lyckas och får bli sitt bästa. Förvaltningens uppdrag är att samordna, planera och stödja de olika verksamheterna samt arbeta för samordning mellan skola och arbetsliv.
Rektorsområde 2 omfattar skolorna i Tyringe, Finja, Röke och Västra Torup med tillhörande fritidshem. Detta ger goda möjligheter till samarbete och utveckling i spännande uppdrag. I området arbetar vi kommer vi under läsåret 2024-2025 arbeta med tre fokusområden: elevernas delaktighet, elevernas språkliga förmåga samt trygghet och studiero.
Tyringe skola har ett fantastiskt läge centralt placerad i Tyringe med närhet till naturen, vilket är en stor tillgång för elevernas utveckling och lärande. I nära anslutning till skolområdet finns även Tyrehallen, Tyrshage och Tyrs hov, en idrottsanläggning med idrottshall, simhall, ishall och bowlinghall under samma tak. Skolan ligger med närhet till tåg- och busstation. Vi är en F-9 skola med ca 600 elever, organiserade i tre stadier och fyra fritidshemsavdelningar.
Finja skola är en liten landsbygdsskola belägen i Finja ca 5 km utanför centrala Hässleholm. Skolans verksamhet omfattar förskoleklass, årskurs 1-6, och fritidshem. Pedagoger med olika kompetenser och arbetsuppgifter samarbetar i arbetslag för att ge eleverna bästa möjliga lärandemiljö.
Röke skola är en byskola och har ett fantastiskt läge med närhet till naturen, vilket är en stor tillgång för elevernas utveckling och lärande. Vi är en F-6 skola med ca 80 elever och ett fritidshem.
Västra Torups skola är en mysig liten byskola på landet. Skolan ligger i byn Västra Torup ca 7 km väster om Tyringe centralort. Vi har elever från förskoleklass till skolår 3. Skolan har natur- och miljöprofil och jobbar i team med eleven i centrum.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
