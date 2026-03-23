Skolkurator på Valboskolan 7-9
2026-03-23
Färgelanda kommun
Färgelanda kommun ligger i hjärtat av Dalsland - här möts glittrande sjöar, djupa skogar och ett rikt friluftsliv med närheten till Uddevalla, Vänersborg och Trollhättan. Vi är en mindre kommun med korta beslutsvägar, stark sammanhållning och en kultur där öppenhet, delaktighet och initiativförmåga är självklara inslag i vardagen. Vår värdegrund - engagerad, företagsam och med ett gott bemötande - genomsyrar hela organisationen.
Hos oss blir du snabbt en viktig del av helheten. Med cirka 500 medarbetare inom Omsorg, Barn & Utbildning, Samhällsutveckling och Stab erbjuder vi en arbetsmiljö där trygghet, utvecklingsmöjligheter och gemenskap går hand i hand. I Färgelanda är det enkelt att trivas - både hemma och på jobbet.
Vill du göra en positiv skillnad i elevers liv och stödja deras välmående och utveckling? Vi söker en driven kurator till vårt team, i Färgelanda kommuns skolor, som brinner för att skapa en trygg och stödjande skolmiljö.
Tjänsten är kopplat till Valboskolan 7-9. Tjänsten är tidsbegränsad. Dina arbetsuppgifter
Som kurator hos oss kommer du att:
• Erbjuda samtalsstöd och rådgivning till elever i behov av extra hjälp.
• Samarbeta med skolpersonal och vårdnadshavare för att främja elevernas psykosociala hälsa.
• Utveckla och genomföra förebyggande insatser och projekt som främjar en positiv skolmiljö.
• Delta i elevhälsoteamets arbete och bidra med din kompetens för att skapa de bästa förutsättningarna för våra elever.Kvalifikationer
• Du har en socionomexamen eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Du har erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar i en skola eller liknande miljö.
• Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.Anställningsvillkor
• Utdrag ur Belastningsregistret
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/20". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Färgelanda kommun
(org.nr 212000-1421) Arbetsplats
Sektor Barn & Utbildning, Valboskolan 4-9 Kontakt
Mattias Wetterwik 0528-567210 Jobbnummer
