Skolkurator
Ebba Petterssons Privatskolas Stiftelse / Kuratorjobb / Göteborg Visa alla kuratorjobb i Göteborg
2026-08-03
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Kurator till Ebba Petterssons Privatskola – En unik chans att forma vår elevhälsa!
Vill du vara med och utveckla en stark elevhälsa på en skola som satsar på varje elevs bästa?
Nu söker vi en engagerad kurator som vill ta en nyckelroll i att skapa en inkluderande och god lärmiljö. Detta är en unik möjlighet att påverka och vidareutveckla vårt elevhälsoarbete när vi nu satsar framåt.Publiceringsdatum2026-08-03Om företaget
Ebba Petterssons Privatskola är en icke vinstdrivande stiftelse, vilket innebär att 100% av elevens skolpeng går direkt till verksamheten. Vi är en F-9 skola med ca 650 elever. Skolan har en lång historia som en av Göteborgs äldsta grundskolor och präglas av en kultur med fokus på våra värdeord: trygghet, stolthet, engagemang, utveckling och glädje.
Vi söker en driven kollega som verkligen vill göra skillnad. Som person är du en prestigelös lagspelare, men du besitter också ett stort mått av mod. Du bygger förtroende genom lyhördhet och professionalism, samtidigt som du är trygg i att utmana och lyfta frågor när det behövs för vår utveckling. Du har förmågan att skapa samhörighet kring gemensamma mål och inspirera kollegiet att arbeta utifrån en enhetlig, inkluderande syn på lärande och hälsa.
Din roll och ditt uppdrag
Som kurator hos oss är du en viktig kugge i skolans tvärprofessionella elevhälsoarbete och i utvecklingen av skolans främjande och förebyggande arbete. Ditt uppdrag innebär att föra in det psykosociala arbetet i skolan för att undanröja hinder för elevers lärande, så att varje elev kan må bra och utvecklas positivt enligt skolans mål.
I rollen kommer du bland annat att:
Genomföra sociala utredningar och kartläggningar.
Handleda och konsultera skolpersonal utifrån observationer och kartläggningar samt genomföra enklare utbildningsinsatser.
Samverka med externa aktörer såsom socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri (BUP) och polis.
Bidra i arbetet med att planera, upprätta och implementera handlingsplaner inom vårt elevhälso-, trygghets- och värdegrundsarbete, samt motverka problematisk skolfrånvaro.
Organisera och bidra med kompetens i arbetet med krishantering och konfliktlösning.
Hålla i stödsamtal med elever, både enskilt och i grupp, samt ha kontakt med vårdnadshavare.
Sköta nödvändig och lagstadgad dokumentation (t.ex. kring samtal, utredningar, frånvaro och kränkningsärenden).
Vi söker dig som:
Har en socionomexamen med tidigare erfarenhet inom skola eller arbete med barn och unga.
Har god förmåga att hantera flera olika perspektiv och synliggöra betydelsen av strukturella, organisatoriska och relationella faktorer.
Besitter djupa kunskaper om barn och ungas utveckling samt ett brett register av arbetsmetoder grundade i teorier om mänskligt beteende och kommunikation.
Är trygg i din yrkesroll, besitter personlig mognad och har en mycket god förmåga att kommunicera med elever, vårdnadshavare och skolans övriga professioner.
Är lösningsfokuserad, nytänkande och har en förmåga att skapa samsyn kring elevhälsofrågor.
Vi erbjuder
En unik möjlighet att vara med och forma elevhälsoarbetet på en skola som satsar framåt, där vi bland annat samarbetar med Göteborgs universitet för att säkerställa en forskningsbaserad grund. Här blir du en del av ett engagerat team med specialpedagoger, speciallärare och socialpedagoger som tillsammans formar framtidens elevhälsa.
Anställningsform och ansökan
Omfattning: Tillsvidareanställning på 100%, semestertjänst.
Tillträde: Enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande.
Lön: Fast månadslön.
Låter detta som din nästa utmaning? Skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
E-post: rekrytering2@ebbapettersson.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ebba Petterssons Privatskolas Stiftelse
Radiovägen 25 (visa karta
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421 47 VÄSTRA FRÖLUNDA Arbetsplats
Ebba Petterssons Privatskolas Stift Kontakt
Skolchef/rektor
Ulrika Kragner ulrika.kragner@ebbapettersson.se 031894501 Jobbnummer
10019895