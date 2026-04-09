Skolkurator
Vi söker nya kollegor!
Vill du jobba med människor, påverka andra människors liv och göra skillnad är Kinda kommun stället för dig. Här bryr vi oss om varandra och det är alltid nära till kollegor, chef och medborgare. Vi står inför en spännande framtid och vill fortsätta ge service med hög kvalitet till våra medborgare. Därför vill vi att alla medarbetare ska se möjligheterna, både i det lilla och i det stora. Här arbetar vi med värdegrunden framåtanda, ansvarskänsla och dialog. Den är med oss i det dagliga arbetet, hur vi bemöter varandra och de vi arbetar för, medborgarna.
1 plats(er).
Vill du vara en viktig del i våra elevers trygghet, utveckling och välmående?
Vi söker nu en engagerad och relationsskapande skolkurator till vår F-6-verksamhet. Som en del av vårt elevhälsoteam blir du en central aktör i vårt främjande och förebyggande arbete kring elevers hälsa och lärande.
På Rimforsa skola arbetar vi tillsammans för att skapa en lärmiljö där varje elev känner sig sedd, hörd och stöttad. Vi är ett team med höga ambitioner och många olika professioner i vårt elevhälsoteam som t.ex. rektorer, speciallärare, specialpedagog, skolsköterska, logoped och skolpsykolog.
Samtliga arbetslag på skolan arbetar nära elevhälsoteamet genom regelbundna elevhälsofrämjande möten för att följa upp framgångsfaktorer och utvecklingsbehov. Det finns gott stöd att få till arbetslagen vid behov genom elevhälsoteamets många olika specialistkompetenser.
Du kommer att ingå i ett kuratorsnätverk där kommunens alla skolkuratorer ingår och som ses regelbundet för professionsträffar.
Skolan är i slutskedet av en om- och nybyggnation som är klar till sommaren. Det gör att du får vara delaktig i vårt arbete med nya rutiner på skolan.Arbetsuppgifter
Som skolkurator hos oss kommer du att:
Arbeta med förebyggande och främjande elevhälsoarbete.
Genomföra samtal med elever enskilt och i grupp.
Vara stöd för vårdnadshavare och pedagoger i sociala och psykosociala frågor.
Bidra i elevhälsoteamets tvärprofessionella arbete.
Delta i arbetet kring trygghet, likabehandling och närvaro.
Utreda behov, göra bedömningar och ge förslag på åtgärder för elevers välmående.
Ha kontakt med externa aktörer som t.ex. socialtjänst, BUP och föreningsliv.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har socionomexamen.
Har erfarenhet av arbete med barn och unga, gärna i skolmiljö.
Har god förmåga att skapa förtroendefulla relationer.
Arbetar lösningsfokuserat och strukturerat.
Kan samarbeta i team men också arbeta självständigt.
Har god kommunikativ förmåga i både tal och skrift.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Sista dag att ansöka är 2026-04-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C316792". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kinda kommun
(org.nr 212000-0399)
Rimforsa (visa karta
)
590 43 RIMFORSA Arbetsplats
Kinda kommun, Rimforsa skola Kontakt
Rektor Rimforsa skola F-3
Martina Borg martina.borg@kinda.se 049419310 Jobbnummer
9843729