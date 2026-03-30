Skolkurator
2026-03-30
Vi på Åre kommun skapar förutsättningar för att alla som bor eller vistas här kan förverkliga sina drömmar. I vår storslagna fjällmiljö samsas förväntansfulla skidåkare med jordnära livskonstnärer. Det finns plats för dig också.
Våra medarbetare utför Sveriges viktigaste jobb varje dag. Oavsett var i kommunen vi arbetar, är vi alla gemensamt till för Åre kommuns medborgare. Vi är många olika yrkeskategorier som arbetar i kommunen på olika arbetsplatser. Allas insatser behövs för att leverera god service och fortsätta utveckla verksamheterna och hela kommunen. Vi arbetar med att skapa värde och livskvalitet för våra kommuninvånare, våra företagare och besökare. Hos oss gör du skillnad, varje dag!
I Åre kommun arbetar vi utifrån värdegrunden att vi är professionella, respektfulla och lyhörda.
Som medarbetare i Åre kommun får du ta del av flera förmåner utöver din lön, se länk under övrigt.
Åre kommun är en samisk förvaltningskommun och vi välkomnar sökande som har språklig och kulturell kunskap i samiska.

Arbetsuppgifter
Elevhälsan i Åre kommun är en kommungemensam och tvärprofessionell verksamhet som genom sina insatser främjar barns/ungdomars hälsa och utveckling, samt stödjer elevernas utveckling mot skolans mål.
I verksamheten arbetar skolsköterskor, skolkuratorer, skolpsykologer, skolläkare och studie-och yrkesvägledare. Att arbeta hos oss innebär att du får ett spännande och utmanande arbete där du får möjlighet att vara med i att utveckla elevhälsoarbetet på den enskilda skolan och i kommunen som helhet. Åre kommuns kuratorsgrupp träffas regelbundet för kollegial samverkan och handledning.
Som skolkurator ingår du i skolans elevhälsoteam och utgör en betydelsefull del i elevhälsoarbetet. Arbetet är främst förebyggande och hälsofrämjande på individ, grupp och organisationsnivå. Du kommer att arbeta med uppgifter såsom samtal och stöd till elever, utbildning, handledning, konsultation, sociala bedömningar och stöd till vårdnadshavare samt personal. Ditt uppdrag innebär också samverkan med andra myndigheter framför allt socialtjänst och psykiatri.

Kvalifikationer
* Examinerad socionom
* Erfarenhet av psykosocialt arbete med barn och unga och deras familjer
* Grundläggande psykoterapiutbildning
För att arbeta som skolkurator i Åre kommun ser vi att du tar aktivt initiativ i sociala sammanhang, kliver fram och har lätt för att skapa nya relationer. Du arbetar strukturerat enligt en tydlig process, organiserar och planerar ditt arbete väl, slutför det som påbörjats och håller deadlines. Du är också samarbetsorienterad och anpassar dig och hittar den bästa lösningen genom ett prestigelöst fokus på skolans gemensamma mål.
Anställningen är vakant under förutsättning att ingen övertalighet, behov av omplacering eller företräde finns i kommunen. Utdrag ur belastningsregistret skall inlämnas innan tjänsten kan tillträdas. Provanställning kan komma att tillämpas. Mer information om Åre kommun finner du på www.are.se
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Ersättning
Enligt avtal.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C313073".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: Åre kommun
(org.nr 212000-2494) Arbetsplats
Åre Kommun, Elevhälsan Kontakt
Chef centralt stöd
Martin Gillgren martin.gillgren@are.se 0647-161 31 Jobbnummer
9827048