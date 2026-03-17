Skolkurator
2026-03-17
I rollen blir du en del av Sektor barn och utbildning. Hos oss står barnens och ungdomarnas utveckling i fokus. Vi arbetar med utbildning från förskola till gymnasieskola och vi strävar efter en pedagogisk helhetssyn från 1 till 20 år. Du ser digitala verktyg som en naturlig del i av din arbetsvardag.
Barn- och elevhälsan erbjuder en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö för dig som vill anta utmaningen att arbeta som kurator i skolan. Vi är en HBTQI-certifierad verksamhet, vilket innebär att vi aktivt arbetar för att säkerställa ett inkluderande och respektfullt bemötande för alla - både elever och medarbetare. Barn- och elevhälsans mål är att bidra till en trygg och inkluderande lärmiljö som främjar både hälsa och lärande hos varje elev. Tillsammans med ytterligare 25 kuratorer blir du en del av Skövde kommuns barn- ochelevhälsa.
Som medarbetare i Skövde kommun är du en viktig spelare i ett lag som varje dag, året om levererar tjänster och service till våra kunder. Det är i mötet med våra kunder som värdet av vårt arbete uppstår. Vi tror på innovation, delaktighet och ett engagerat ledarskap. Vi tror också på att varje medarbetare har drivkraften och förmågan att förbättra verksamheten och en vilja att utvecklas i sitt yrke. Vi satsar på dig som medarbetare och erbjuder därför förmånliga pensionsvillkor, friskvårdsbidrag samt flera friskvårdsaktiviteter och erbjudanden. Och det bästa av allt. Vi har plats för fler.
Skövde kommuns organisation är stor och innehåller allt från omsorg, stöd och utbildning för våra medborgare till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Arbetet kan se lite olika ut beroende på vilken verksamhet vi arbetar i men alla representerar samma arbetsgivare, Skövde kommun.
Vi är öppna och lyhörda - Vi tar ansvar för helheten - Vi gör varandra bättre - Vi vågar
Arbetsuppgifter
Som skolkurator är du en viktig del av elevhälsoteamen, ett på varje skolenhet, som leds av rektor och där det förutom kurator finns skolsköterska, studie- och yrkesvägledare och specialpedagog. Elevhälsoteamet har även tillgång till skolpsykolog, logoped och skolläkare.
Utifrån ett psykosocialt perspektiv bidrar du i skolans främjande, förebyggande, utredande och åtgärdande arbete. Målet är att den samlade elevhälsan, tillsammans med pedagogerna, ska stödja alla elevers utveckling mot utbildningens mål.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter för en kurator i skolan är att på individ-, grupp- och organisationsnivå arbeta konsultativt, rådgivande, handledande, kartläggande, utredande och utvärderande. Samverkan med andra myndigheter, främst socialtjänst, är en viktig del av uppdraget.
Skolkuratorerna har även extern handledning.

Kvalifikationer
Du är utbildad socionom eller beteendevetare, gärna med juridisk kompetens. Utbildning i MI är meriterande.
Du är trygg i din profession och intresserad av skolans uppdrag. Du kan arbeta självständigt såväl som interprofessionellt.
Du har ett genuint intresse av att arbeta med barn och ungdomar, tycker om att samarbeta och har god förmåga att bygga relationer med såväl elever som vårdnadshavare och kollegor. Du är lyhörd och har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Som person är du engagerad och ansvarstagande samt har förmåga att initiera och driva kvalitets- och utvecklingsarbete.
ÖVRIGT
För att börja arbeta inom förskola, skola fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, krävs att du visar ett utdrag ur belastningsregistret. Utdraget är giltigt i ett år och beställs hos Rikspolisstyrelsen www.polisen.se.
Den som inte visat utdrag ur belastningsregistret får inte anställas, anlitas eller tas emot i verksamheten enligt gällande lagkrav.
Jämställda och jämlika verksamheter är väldigt viktigt för oss. Olika bakgrunder och tillhörigheter ser vi som en tillgång. Våra arbetsplatser ska också vara fria från diskriminerande strukturer.
Skövde är en öppen och växande stad, med många mötesplatser. Var du än är har du nära till natur och friluftsliv, kultur och aktiviteter för alla åldrar. I Skövde är vi vana vid en hög nivå på alla plan. Här finns bland annat Högskolan i Skövde, Försvarsmakten och Skaraborgs sjukhus. Vi har många framgångsrika företag och startups samt internationella innovationsarenor för industri och dataspelsutveckling. Skövde är staden som inte nöjer sig med något annat än att ligga i framkant.
Välkommen att vara med och spela med oss du också!
Har du skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster
Enligt avtal.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C312077". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skövde kommun
(org.nr 212000-1710) Arbetsplats
Skövde kommun, Avdelning elevhälsa Kontakt
Enhetschef barn- och elevhälsa
Susanne Sandgren susanne.sandgren@skovde.se 0500-49 89 86 Jobbnummer
9801108