Skolkurator
Vänersborgs Kommun / Kuratorjobb / Vänersborg
2026-01-21
En av våra medarbetare ska gå vidare till nya utmaningar och vi söker nu dig som vill arbeta som skolkurator hos oss.
Initialt kommer du arbeta med våra elever på högstadiet men beroende på behov kan arbete på både låg- och mellanstadiet bli aktuellt.
Som skolkurator kommer du att ha en viktig roll i Vänersborgs kommuns barn- och elevhälsoarbete och skolutveckling. Du arbetar främjande och förebyggande i syfte att skapa en god miljö för elevers hälsa, lärande och utveckling. Arbetet är omväxlande och kommer att innebära många viktiga kontakter med såväl interna som med externa aktörer.
Du kommer att tillhöra barn- och elevhälsan och du är underställd barn- och elevhälsochef. Barn- och elevhälsan är en egen enhet inom Vänersborgs kommuns barn- och utbildningsförvaltning. Hos oss arbetar ca 40 medarbetare representerade av bland annat skolpsykologer, skolsköterskor, skolläkare, skolkuratorer, skollogopeder samt tjänster inriktade på samverkan och anpassad grundskola.
Barn- och elevhälsan är en viktig del i skolornas arbete när det gäller generella frågor kring elevernas arbetsmiljö och värdegrund. Vi ska också stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. I det individuellt inriktade arbetet har barn- och elevhälsan därför ett särskilt ansvar för att röja undan hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling.Publiceringsdatum2026-01-21Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som tillsammans med övriga professioner inom elevhälsan och i samverkan med skolledning, pedagoger, övrig skolpersonal, elever och vårdnadshavare vill arbeta för att främja en god psykosocial studiemiljö för eleverna. Stor del av arbetet innebär att stödja elever och vårdnadshavare samt att vid behov vara behjälplig med att upprätta kontakter med externa stödfunktioner. Du bidrar med handledning och konsultation inom det psykosociala området. Skolkurator bidrar vidare med psykosocial kompetens i resurs- och utvecklingsfrågor, organisationsutveckling och förändringsarbete. I arbetet ingår administrativa uppgifter som exempelvis utredningsarbete och kartläggningar. Du kommer att arbeta både på individ och gruppnivå med enskilda samtalskontakter och med gruppverksamhet i klasser. Skolkurator har också en viktig roll i det systematiska kvalitetsarbetet som sker på enheterna och inom centrala barn- och elevhälsan.
Du ingår i en grupp om tio skolkuratorer. Du träffar dina skolkuratorskollegor på regelbundna kategoriträffar och du får regelbunden extern handledning.
Elevhälsoteamen fungerar som ett stöd till rektor i elevhälsoarbetet. Du kan komma att ingå i flera elevhälsoteam på olika skolenheter runt om i kommunen. I elevhälsoteamen ingår dessutom skolsköterska, specialpedagog, skollogoped och skolpsykolog. På skolenheterna finns det även andra yrkesgrupper som ingår i teamet, till exempel socialpedagog och studie- och yrkesvägledare.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionom- eller socialpedagogutbildning.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av socialt arbete med barn och unga, gärna som skolkurator.Anställningsvillkor
Innan anställning ska utdrag ur belastningsregister uppvisas.
Anställningen är en tillsvidaretjänst på heltid. Intervjuer sker löpande.
Om Vänersborgs kommun
Som medarbetare i Vänersborgs kommun bidrar du till att göra vardagen enklare för våra 40 000 medborgare i kommunen. I Vänersborgs kommun jobbar 3 800 anställda och vi arbetar för att vara attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.
Övrig information
Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund. Söker du en tjänst hos oss som omfattas av krigsplacering kommer du få information om det i samband med din anställning.
. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/13". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vänersborgs kommun
(org.nr 212000-1538) Arbetsplats
Barn och utbildningsförvaltningen, Barn- och elevhälsan Kontakt
Magnus Henriksson 0521-721073 Jobbnummer
9695847