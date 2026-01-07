Skolkurator
Vill du vara med att utveckla vår verksamhet?
Välkommen till Åstorp - Söderåsstaden med mod att pröva nya vägar.
Åstorp ligger strategiskt beläget mitt i nordvästra Skåne med närhet till natur. Här finns möjlighet till härliga upplevelser, då natur och kultur är ett kännetecken för kommunen.
Åstorp befinner sig i en positiv tillväxt med cirka 16 500 invånare. Genom mycket goda väg- och järnvägsförbindelser underlättas arbetspendling.
Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats, där alla kan göra skillnad. Vi värdesätter den kvalitet som respekt och mångfald tillför. Kommunen arbetar aktivt med hälsofrämjande insatser och har t.ex. tobaksfri arbetstid.
Åstorp är en del av Familjen Helsingborg, vilket erbjuder goda möjligheter till kommunövergripande samverkan och utveckling.
Du arbetar i nära samarbete med övrig elevhälsopersonal och skolledning. Som skolkurator tillför du psykosocial kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att
* utifrån ett helhetsperspektiv kunna genomföra samtal, såsom stöd-, motivations- och krissamtal liksom utredande och rådgivande samtal med enskilda elever och deras familjer utifrån skolrelaterade frågeställningar
* på uppdrag av rektor utreda och bedöma den sociala situationen för enskilda elever ge handledning och konsultation till skolans personal
* delta i skolans struktur och organisation när det gäller värdegrund och likabehandling
Ytterligare en viktig del i ditt arbete är en nära samverkan med exempelvis socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatri.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget.
Vi söker en medarbetare som har erfarenhet och kunskap av att arbeta med enskilda individer och med grupper. Meriterande att ha arbetat som skolkurator. Du har social kompetens, är lyhörd, flexibel och har förmåga att samarbeta med olika yrkeskompetenser och andra myndigheter såsom socialtjänst, psykiatri och polis m fl.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Körkort och tillgång till bil är ett krav. Erfarenhet krävs.
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning i Åstorps kommun behöver du uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister.
