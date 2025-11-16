Skolkurator
2025-11-16
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Barn- och elevhälsan
Barn- och elevhälsan är en central förvaltningsgemensam avdelning för Gotlands skolors barn- och elevhälsoarbete.
I barn- och elevhälsan arbetar skolläkare, skolsköterskor, psykologer, kuratorer, fysioterapeut, hörsel-, syn-, tal - och specialpedagoger. Barn- och elevhälsan har främst ett hälsofrämjande och förebyggande uppdrag. Vårt gemensamma lagstadgade huvuduppdrag är att stödja elevernas utveckling för att klara skolans kunskapsmål och sociala mål. Elevhälsans medicinska insats (EMI) har dessutom uppdrag att erbjuda eleverna hälsobesök, ge eleverna hjälp med enklare sjukvårdsinsatser samt arbeta efter vårt medicinska basprogram.
Barn- och elevhälsan är en välfungerande och driven verksamhet som vill ge varje medarbetare möjlighet till personligt och professionellt växande genom att tillhandahålla en arbetsplats med gemenskap, lyhördhet och ta till vara initiativ, engagemang och ansvarstagande. Vi arbetar med evidensbaserade metoder som PAX i skolan, ABC föräldragrupp (alla barn i centrum) och samtalsmetoden MI (motiverande samtal/motivational interviewing).
Du kommer att ingå i vår kuratorsgrupp som består av 17 kuratorer. Vi har regelbundna yrkesgruppsträffar samt olika team-möten med fokus på kollegialt utbyte, likvärdighets-, kvalitets- och utvecklingsarbete. Kuratorsgruppen leds av egen enhetschef. Vi erbjuder friskvårdstimme och friskvårdsbidrag och vi har regelbundna organiserade gemensamma frisk- och trivselaktiviteter. Vi söker nu en skolkurator för visstidsanställning i 1 år.Publiceringsdatum2025-11-16Arbetsuppgifter
I uppdraget som kurator ingår att tillföra psykosocial kompetens som ett stöd i skolans pedagogiska arbete och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete. Du arbetar med att tillse att din kunskap om elevernas generella psykosociala hälsa och sociala situation tas till vara i elevhälsans och skolans arbete.
Som kurator bidrar du med kunskap till skolan om risk- och skyddsfaktorer för elevers hälsa, sociala situation, lärande och utveckling samt ge kunskap om samhällets stödsystem. Det ingår också i uppdraget att bidra i arbetet med skolans struktur och organisation gällande värdegrund och likabehandling.
På rektors uppdrag utreder kuratorn och bedömer den sociala och psykosociala situationen för enskilda elever, bland annat som underlag inför beslut om särskilt stöd, vid upprättande av åtgärdsprogram och inför mottagande i grund- och gymnasiesärskola.
I kuratorns arbete ingår även att ge stöd-, motivations-, kris-, utredande- och rådgivande samtal till enskilda elever och deras familjer relaterat till skolsituationen. Du ger också handledning och konsultation till skolans övriga personal. Kuratorn arbetar tillsammans med skolläkare, skolsköterska, psykolog och övriga i skolans elevhälsoteam som leds av rektor.
Vem är du?
Vi söker dig som har studerat socionomprogrammet eller annan universitetsutbildning som arbetsgivaren finner likvärdig. Tjänsten kräver att du har körkort och tillgång till egen bil. Det är meriterande om du har erfarenhet från liknande uppdrag.
Vi söker dig som är lösningsfokuserad, initiativtagande, självgående, har god självinsikt och samarbetsförmåga. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Intervjuer för tjänsten kommer att hållas löpande.
Om utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Som en del av Region Gotland bidrar vi i utbildnings- och arbetslivsförvaltningen till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling. Vi ansvarar för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, anpassad grund- och gymnasieskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser, ungdomsgårdar samt mottagande och etablering av nyanlända. Tillsammans ger vi möjligheter till ett livslångt lärande.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Barn- och elevhälsan Kontakt
