Skolkurator
Klippans kommun, Ljungbyhedsskolan / Skolassistentjobb / Klippan Visa alla skolassistentjobb i Klippan
2025-11-13
, Åstorp
, Bjuv
, Perstorp
, Örkelljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Klippans kommun, Ljungbyhedsskolan i Klippan
I Klippans kommun motiveras vi av utveckling och siktar mot att bli lite bättre varje dag. Här har alla möjlighet att göra skillnad - både för varandra och för alla de som finns i våra verksamheter.
Hos oss är allas idéer välkomna och det finns plats för dig att vara kreativ och modig på ditt eget vis. Vi litar till varandra och skapar tillsammans. På så sätt hittar vi glädjen i vårt arbete.
Vi i Klippan är vår värdegrund och våra riktningar "Vilja varandras framgång", "Våga sticka ut" och "Kul i jobbet" leder oss i vårt arbete.
Vill du vara med? Bli en av oss i Klippan!
Ljungbyhedsskolan ligger ca 12 km från Klippans centrum i ett naturskönt område med skogen och Rönneå som närmsta grannar. Vi är en outdoorskola som betyder att vi bedriver en del av vår verksamhet utomhus både på skoltid och i fritidshemmet. Vi är en F-9 skola med ca 395 elever på hela skolan med ett fritidshem om ca 110 elever. För oss är lust och glädje viktiga ingredienser i lärandet, vare sig du är elev eller vuxen. Vi ser en stor fördel i att arbeta tillsammans, att utvecklas och att finnas för varandra.Publiceringsdatum2025-11-13Arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad och noggrann skoladministratör som vill vara en viktig del av skolans dagliga verksamhet. Som skoladministratör kommer du att arbeta nära skolledningen, lärare, elever och vårdnadshavare för att säkerställa att skolans administrativa processer fungerar smidigt och effektivt. Du kommer att vara en central kontaktpunkt för både intern och extern kommunikation och bidra till en välorganiserad och professionell skolmiljö. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar hantering av elevregister, schemaläggning, dokumentation, personaladministration, hjälpa till med vikarieanskaffning, samt att bistå vid planering och genomförande av skolaktiviteter. Du kommer även att ansvara för att ta emot besökare, hantera inkommande och utgående post, samt svara på frågor från elever och föräldrar. Det är viktigt att du har god datorvana och kan arbeta i olika administrativa system, såsom elevhanteringssystem och ekonomiprogram. Vi söker dig som är serviceinriktad, strukturerad och har en god förmåga att prioritera arbetsuppgifter. Du bör ha erfarenhet av administrativt arbete, gärna inom skola eller offentlig sektor. Du är van att arbeta självständigt men trivs också i samarbete med andra. God kommunikationsförmåga i både tal och skrift på svenska är ett krav, och kunskaper i engelska är meriterande. Som skoladministratör spelar du en viktig roll i att skapa en trygg och välfungerande skolmiljö. Du bidrar till att skolans verksamhet kan fokusera på sitt kärnuppdrag att ge eleverna bästa möjliga utbildning. Om du är en person som gillar att ha många bollar i luften, är lösningsorienterad och har ett genuint intresse för skolans värld, då är detta jobbet för dig.Kvalifikationer
Skoladministratör
Gymnasieutbildning, gärna med administrativ inriktning
Erfarenhet av administrativt arbete, helst inom skola
God datorvana och erfarenhet av administrativa system
Strukturerad och noggrann med god organisationsförmåga
Serviceinriktad och kommunikativ
Förmåga att arbeta självständigt och i team
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Grundläggande kunskaper i engelska
Flexibel och lösningsorienterad
Diskret och professionell i hantering av känslig information
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess arbetar vi i ett kompetensbaserat rekryteringsverktyg. Vi kommer gå igenom urvalet löpande och kan komma att kalla kandidater till intervju samt tillsätta tjänsten innan ansökningstiden har gått ut. När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg. Du kommer eventuellt att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Fackliga företrädare nås genom kommunens kundtjänst på 0435-280 00.
Vi vill att du bifogar betyg och intyg som är relevanta för tjänsten i din digitala ansökan. Om du blir kallad till intervju ska du även kunna visa upp giltigt körkort för aktuellt tjänstefordon, om detta är ett krav för tjänsten.
För att arbeta hos oss måste du visa giltigt pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling på anställningsintervjun. Är du medborgare i ett land utanför EU/EES eller Schweiz behöver du även ta med dig ett arbetstillstånd.
Om du blir erbjuden tjänst ska du uppvisa giltigt utdrag från Polisens belastningsregister före anställning. Utdraget är kostnadsfritt att beställa och görs via polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
För allas trevnad är vår arbetstid rökfri. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C289343-2025-13". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Klippans kommun
(org.nr 212000-0928) Arbetsplats
Klippans kommun, Ljungbyhedsskolan Kontakt
Rektor
Chanette Bellander chanette.bellander@klippan.se 0435-28420 Jobbnummer
9602271