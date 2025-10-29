Skolkurator
Raoul Wallenbergskolorna AB / Kuratorjobb / Nynäshamn Visa alla kuratorjobb i Nynäshamn
2025-10-29
, Trosa
, Salem
, Huddinge
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Raoul Wallenbergskolorna AB i Nynäshamn
, Ekerö
, Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Raoul Wallenbergskolan Källberga är en årskurs F-6-skola med ca 340 elever och 35 medarbetare. Vår skola är belägen i området det expansiva området Källberga i Nynäshamns kommun. Skolan är belägen mitt i ett kommande bostadsområde och omgiven med stora fina naturområden.
Nu söker vi en engagerad skolkurator!
Som kurator arbetar du både på organisationsnivå, gruppnivå och med enskilda elever. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att tillsammans med den pedagogiska personalen arbeta förebyggande och främjande för att stärka individer och grupper samt att ge råd och stöd till elever och deras föräldrar. Vid behov kan du även handleda och stötta pedagoger i frågor som handlar om elevernas sociala situation. I arbetsuppgifterna ingår vid sidan av samtal med elever och föräldrar ett hälsofrämjande och trygghetsskapande värdegrundsarbete i skolan.
Du är van vid att samtala med både barn och vuxna, och har erfarenhet av svåra samtal med vårdnadshavare och andra berörda. Som kurator är det viktigt att du har empatisk förmåga. Du är lugn och stabil i stressade situationer.
Kvalifikationer Vi söker dig som har socionomexamen med två års erfarenhet från socialt arbete med inriktning mot barn och ungdomar. Du har lätt för att etablera goda relationer med elever i olika åldrar och du har god förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ. Du har god insikt i barn- och ungdomspsykiatrins verksamhet (BUP). Vidare har du kunskap om praxis och riktlinjer inom området.
Kom och utvecklas med oss!
För att trivas hos oss tror vi att du förutom din formella kompetens
Har en trygghet i din yrkesroll där du både förmedlar en tydlig struktur och tydliga förväntningar samt har förmågan att skapa goda relationer.
Har en god samarbetsförmåga samt ett positivt och professionellt förhållningssätt.
Är flexibel med förmågan till nytänkande.
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper, din förmåga att leda och att du är en person som från djupet av ditt hjärta brinner för att ge barn en god start i livet.
Vill du bli en del av vårt fantastiska team? Då kan vi erbjuda dig:
Friskvårdsbidrag.
Gratis pedagogisk lunch.
En god arbetsmiljö där allas åsikter beaktas och respekteras.
En närvarande skolledning och snabba beslutsvägar inom koncernen.
En verksamhet där individuell och kollektiv kompetensutveckling är högsta prioritet.
Möjlighet att verkligen göra skillnad på riktigt.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på ca 20%. Vi tillämpar 6 månaders inledande provanställning.
Tillträde sker snarast möjligt eller enligt överenskommelse.
Låter det som spännande uppdrag, som passar dig? Läs mer om oss på: www.raoulwallenbergskolan.se
För att arbeta inom skola krävs ett giltigt utdrag ur polisens belastningsregister. Du beställer blanketten på följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/Publiceringsdatum2025-10-29Så ansöker du
Du söker tjänsten genom att fylla i ansökningsformuläret och bifoga ditt CV. Skicka gärna din ansökan så snart du kan då urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Sista ansökningsdag är den 2025-11-18.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta oss.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Raoul Wallenbergskolorna AB
(org.nr 556674-0113), http://www.rws.se Kontakt
Fatima Messili fatima.messili@raoulwallenbergskolan.se +46767701796 Jobbnummer
9580074