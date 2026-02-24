Skolkurator - Vikariat 50%
Utvecklingspedagogik Sverige AB / Kuratorjobb / Solna Visa alla kuratorjobb i Solna
2026-02-24
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Utvecklingspedagogik Sverige AB i Solna
, Stockholm
, Lidingö
, Sollentuna
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Som skolkurator är du en del i vårt elevhälsoteam och du arbetar nära eleverna, pedagogerna samt skolledningen.
Skolkuratorsarbetet kräver en förmåga att hantera flera olika perspektiv, då det skolsociala arbetet ska värna om och synliggöra betydelsen av strukturella, organisatoriska och relationella perspektiv. Detta fordrar kunskaper om barn och unga samt deras utveckling. Den psykosociala insatsen bygger på kunskaper inom socialt arbete, psykosocialt förändringsarbete, sociologi, psykologi, socialjuridik samt en bred och fortlöpande uppdaterad kunskap om samhällets välfärdssystem. Som skolkurator förväntas du ansvar för det egna professionella arbetet och hur den psykosociala insatsen ska konkretiseras och utformas.
Du förväntas ha god kännedom om det grundläggande uppdraget enligt skollag, läroplaner samt övriga styr- och vägledningsdokument.
I tjänsten ingår att arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att bidra till en god inlärnings- och livsmiljö för våra elever. Du arbetar strukturerat och kan handleda personal, leda fortbildningsinsatser, genomföra sociala och pedagogiska utredningar samt dokumentera.Publiceringsdatum2026-02-24Bakgrund
För att du ska trivas hos oss så har du socionomutbildning samt erfarenhet av målgruppen. Vi tror att du är, strukturerad, driven, flexibel och nyfiken, med en stor vilja att fortsätta utvecklas. Du ser utmaningar som möjligheter snarare än problem och du har ett stort engagemang i eleverna. Du tror på alla elevers rätt att utvecklas så långt det är möjligt.
Förväntningar Vi efterfrågar erfarenhet av tidigare arbete som skolkurator och/eller annat socialt arbete t ex inom socialtjänsten med barn/unga och deras familjer med psykosociala behov. Vi tror att du har ett intresse i att skapa goda relationer till både elever, vårdnadshavare och kollegor för att på bästa sätt kunna möta eleverna i deras vardag. Du har ett lågaffektivt bemötande och en förmåga att anpassa ditt sätt att arbeta med elever och kollegor. Du är prestigelös och tror på samarbete. För dig är det viktigt med goda och förtroendefulla relationer till både ledning, kollegor, vårdnadshavare och elever. Du delar våra värderingar Framåt, Tillsammans med Hjärta och Klokhet.Kvalifikationer
Du har socionomexamen eller annan för ändamålet lämplig beteendevetenskaplig utbildning. Du har dokumenterade kunskaper inom, samt erfarenhet av att jobba med, barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och intellektuella funktionsnedsättningar. Du har erfarenhet av handledning och behärskar det svenska språket i tal och skrift. Du har goda kunskaper i att skriva akademiska texter/pedagogiska utredningar. Du är insatt i gällande lagar, styrdokument och aktuell forskning. Det är meriterande att ha arbetat i journalsystemet ProRenata.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Mer om tjänsten
Varaktighet: Vikariat med start snarast tom 31 december 2026
Omfattning: sysselsättningsgrad 50 %
Arbetstid: måndag-fredag
Lön: Individuell lön.
Vi tillämpar kollektivavtal, erbjuder friskvårdsbidrag och andra förmåner via vår förmånsportal.
Tillträde: enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdatum: 2026-03-24. Intervjuer kommer att ske fortlöpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt ut.
Kontakt: Vid frågor om tjänsten, kontakta Rektor Staffan Muhr, Tel 727154533, staffan.muhr@up.se
Fackliga kontaktpersoner: Gunnar Israel, Telefonnummer: 072-500 15 44, gunnar.israel@up.se
, Kommunal eller Maria Eneqvist, Tel 072-083 67 40, maria.eneqvist@up.se
, Sveriges Lärare
Välkommen med din ansökan!
Före anställning kommer utdrag ur belastningsregistret att begäras in.
Vi väljer att hantera denna rekrytering internt och avböjer alla eventuella erbjudanden om hjälp med rekrytering från externa företag.
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7285328-1858708". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Utvecklingspedagogik Sverige AB
(org.nr 556471-5729), https://jobb.up.se
Hjortstigen 3 (visa karta
)
170 71 SOLNA Arbetsplats
Utvecklingspedagogik Jobbnummer
9760559