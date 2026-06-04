Modersmålslärare i tagalog, Huddinge kommun
Huddinge kommun, Sektion Språkcentrum / Grundskollärarjobb / Huddinge Visa alla grundskollärarjobb i Huddinge
2026-06-04
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Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen.
Huddinge kommun arbetar för att vara en trygg, rättssäker och professionell verksamhet. Som en del av vår rekryteringsprocess kan vi därför komma att genomföra bakgrundskontroller och begära registerutdrag i slutskedet av vissa rekryteringar. Om du blir aktuell för detta får du tydlig information och möjlighet att lämna ditt samtycke innan kontrollen genomförs.
Barn- och utbildningsförvaltningen jobbar på uppdrag av förskolenämnden och grundskolenämnden. Förvaltningen ansvarar för förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, grundskola och anpassad grundskola. Vårt viktigaste uppdrag är att ge alla barn och elever i Huddinge möjlighet att utvecklas till sin fulla potential i en trygg utbildningsmiljö. Här spelar alla våra anställda en viktig roll i genomförandet.
1 plats(er).
Om arbetsplatsen
Språkcentrum administrerar modersmålsundervisning, studiehandledning och mottagning nyanlända i Huddinge kommun. Ca 2700 elever undervisas på grundskolan av 80 lärare.
Nu söker vi en modersmålslärare i tagalog till Språkcentrum i Huddinge kommun.
Om arbetet
I tjänsten ingår undervisning på olika skolor i Huddinge kommun. Lärargruppen har pedagogiska konferenser och studiedagar. Vi använder oss av digitala hjälpmedel i undervisningen. Modersmålsämnet är betygsgrundande och vid våra pedagogträffar arbetar vi bl.a. med kunskapskraven utifrån Lgr22, betygsättning och likvärdig bedömning för att förbättra kvalitén i vårt arbete med språkinlärning. Vi erbjuder dig ett utmanande arbete, intresserade elever och engagerade kollegor. Tjänsten är på cirka 17% men kan eventuellt utökas och omfattar i nuläget modersmålsundervisning på olika skolor i kommunen. Modersmålsundervisningen sker efter ordinarie skoltid och innebär arbete på sena eftermiddagar och kvällar.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad modersmålslärare i tagalog och har dokumenterad erfarenhet av modersmålsundervisning på grundskolan. Du har meriterande och goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift. Du har goda kunskaper gällande kartläggning av nya elever samt förskoleklasselever med hjälp av Skolverkets material Hitta språket. Du har erfarenhet av att använda digitala verktyg och plattformar i undervisningen. Som person ser vi att du är självständig, kommunikativ och ansvarsfull. Vi lägger mycket stor vikt vid personlig lämplighet.
Varför Huddinge?
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag: https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner
Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se Facklig kontaktinformation
Upplysningar
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta Anne-Louise Östergren Sektionschef Språkcentrum: anne-louise.ostergren@edu.huddinge.se
För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt ber vi dig att söka direkt via våra utannonserade tjänster. Vi tar inte emot spontana ansökningar via e-post.
För denna tjänst behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas. I ansökan bifogar du lärarlegitimation med behörighetsförteckning.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Välkommen in med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329863". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Huddinge Kommun
(org.nr 212000-0068)
Kommunalvägen 31 (visa karta
)
141 48 HUDDINGE Arbetsplats
Huddinge kommun, Sektion Språkcentrum Kontakt
Sektionschef Språkcentrum
Anne-Louise Östergren anne-louise.ostergren@edu.huddinge.se 08-535 306 47 Jobbnummer
9947138