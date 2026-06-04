Senior Javautvecklare Spring Boot, Docker & Kubernetes
Valora bemanning AB / Datajobb / Norrköping Visa alla datajobb i Norrköping
2026-06-04
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Systemutvecklare Java/Spring BootPubliceringsdatum2026-06-04Om tjänsten
Vi söker nu flera erfarna systemutvecklare för ett långsiktigt konsultuppdrag hos en myndighet i Östergötlands län.
Organisationen står inför en omfattande modernisering av sin systemmiljö där applikationer utvecklade för Java Application Server successivt flyttas till en modern containerbaserad plattform. Uppdraget innebär att anpassa, vidareutveckla och i vissa fall skriva om befintliga applikationer för en arkitektur baserad på Spring Boot, Docker och Kubernetes.
Du kommer att arbeta både självständigt och tillsammans med etablerade utvecklingsteam för att genomföra migreringen enligt fastställd målarkitektur.Dina arbetsuppgifter
Vidareutveckla och modernisera befintliga Java-applikationer
Migrera system till en containerbaserad plattform
Utveckla lösningar baserade på Spring Boot och Spring Framework
Arbeta med Docker och Kubernetes i utvecklings- och driftsmiljöer
Samarbeta med arkitekter, utvecklare och andra tekniska specialister
Bidra till långsiktig förvaltning och modernisering av systemlandskapetKvalifikationerKvalifikationer
Minst 8 års erfarenhet av systemutveckling
Minst 6 års erfarenhet av Java EE eller Spring Boot samt Spring Framework
Minst 2 års erfarenhet av utveckling mot containerplattformar såsom Docker och Kubernetes
God förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift
CV på svenska
Meriterande
7 års eller mer erfarenhet av Java EE eller Spring Boot samt Spring Framework
Erfarenhet av migrering från äldre applikationsplattformar till moderna containerlösningar
Erfarenhet från större organisationer eller myndigheterDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är självgående, ansvarstagande och lösningsorienterad. Du har ett strukturerat arbetssätt och trivs med att arbeta i komplexa tekniska miljöer. Du har god samarbetsförmåga samtidigt som du kan driva uppgifter självständigt.
Om uppdraget
Omfattning: Heltid
Antal konsulter: 4
Uppdragsperiod: 1 juli 2026 – 30 juni 2027
Placering: Östergötlands län
Möjlighet till distansarbete upp till cirka 49 % av uppdragstiden efter överenskommelseSå ansöker du
Urval sker löpande och uppdraget kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Välkommen med din ansökan redan idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-04
E-post: Safia@velorabemanning.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Valora bemanning AB
(org.nr 559421-8157) Jobbnummer
9947133