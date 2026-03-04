Skolintendent till Strövelstorps skola
Ängelholms kommun, Strövelstorps skola / Skolassistentjobb / Ängelholm Visa alla skolassistentjobb i Ängelholm
2026-03-04
, Åstorp
, Bjuv
, Bräcke
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ängelholms kommun, Strövelstorps skola i Ängelholm
Ängelholm gör det omöjliga möjligt - det är vår vision som ligger till grund för vår framtida utvecklingsresa. Vi vågar tänka och testa annorlunda, göra det unika och oväntade. Vi vet att vi är bäst tillsammans och att det är genom gränsöverskridande samarbete vi når längst. Vi vet också att Ängelholm är en plats med unika möjligheter för fortsatt utveckling.
Med utgångspunkt i vår agila organisationsstruktur siktar vi framåt och uppåt. Vill du vara med och bidra på vår resa?
Strövelstorps skola är en årskurs F-9 skola med tillhörande fritidshem.
Strövelstorps skola har cirka 430 elever och 80 anställda. På skolan finns två fritidshem med 3 avdelningar, Trollskogen, Skogsbrynet och Skogsjättarna.
Skolan ligger cirka 1 mil söder om Ängelholm. Vi värdesätter goda relationer, gott bemötande, engagemang och delaktighet där elever, vårdnadshavare och personal tillsammans är viktiga samarbetspartners. Hos oss arbetar kompetent, engagerad personal som kollegialt jobbar för elevernas utveckling mot en hög måluppfyllelse.Publiceringsdatum2026-03-04Arbetsuppgifter
I rollen som skolintendent arbetar du nära skolledningen med att leda, driva och bereda förekommande processer inom det skoladministrativa området.
Som skolintendent ansvarar du för förekommande arbetsuppgifter på skolexpeditionen, såsom; bemanning, löpande administration kring personal, elever och verksamhet.
Andra förekommande arbetsuppgifter är betyg, schemaläggning, fakturahantering och lönerapportering.
Du ansvarar dessutom för introduktion av nya medarbetare, ta fram statistik och budgetunderlag samt övriga uppgifter som medverkar till god servicenivå.
Du förväntas även samverka med andra aktörer och yrkesgrupper, både internt och externt, för att säkerställa att skolans verksamhet och fastighet håller en god standard.
För att trivas i rollen behöver du vara både flexibel och strukturerad samt ha förmågan att omprioritera när nya behov uppstår. Du behöver ha lätt för att växla uppgifter och finnas där för att vara behjälplig med akut uppkomna frågeställningar inom ditt område. Som person är du ödmjuk, ansvarskännande och självständig.
I uppdraget ingår att vara spindeln i nätet och skolans ansikte utåt, det är därför viktigt att du har god kommunikativ förmåga och kan samarbeta med både kollegor, vårdnadshavare och elever.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning samt tidigare arbetslivserfarenhet inom administration, skola eller ekonomi.
Om du har erfarenhet av skolexpeditionsarbete samt kunskaper i administrativa system såsom Edlevo, Hypergene, Proceedo, Anställningsguiden, Its learning, Skola 24 m.m. så är det meriterande.
Då rollen innebär ett tätt samarbete med skolledningen är det av stor vikt att du är en person som passar in i arbetsgruppen. Personlig lämplighet väger därför tungt.
ÖVRIGT
För att bli aktuell för tjänsten måste du uppvisa utdrag ur belastningsregistret.
Har du erhållit företrädesrätt i Ängelholms Kommun, ska du ange detta i din ansökan.
Tjänsten tillsätts under förutsättning av erforderliga beslut.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Ängelholms kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka online via länk i annonsen.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Följande dagar är reserverade för genomförande av intervjuer:
Måndag 30/3 och Tisdag 31/3. Vi tillämpar löpande urval.
Anställningens omfattning
Anställningsform : Tillsvidareanställning
Omfattning : Heltid
Tillträde :
Tillträde: 2026-06-01 eller enligt överenskommelse.Så ansöker du
Ansök senast: 2026-03-22 23:59 Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C310196". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ängelholms kommun
(org.nr 212000-0977) Arbetsplats
Ängelholms kommun, Strövelstorps skola Kontakt
Rektor
David Ljungdahl david.ljungdahl@engelholm.se 0431-870 00 Jobbnummer
9777709