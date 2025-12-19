Skolinspektionen
2025-12-19
Skolinspektionen arbetar för en skola där alla barn, elever och vuxenstuderande oavsett kön får en god kvalitet i sin utbildning, en likvärdig utbildning och kunskaper i en stimulerande och trygg miljö. Alla barn, elever och vuxenstuderande ska ges möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Verksamheten innehåller fyra processer: regelbunden tillsyn, tematisk kvalitetsgranskning, anmälningsärenden samt bedömning av tillstånd för fristående skolor. Vi finns på orterna Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm och Umeå.Skolinspektionen arbetar för att alla barn och elever ska få en likvärdig utbildning av god kvalitet i en trygg miljö. Centralt i vår målbild är att alla barn och elever ska ges möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Vi har genom inspektion en viktig och pådrivande roll för likvärdighet och goda kunskapsresultat i svensk skola.
Skolinspektionen tar varje år emot en stor mängd uppgifter om missförhållanden i skolor och utbildningsverksamheter. Signalerna kan exempelvis komma från föräldrar, lärare eller elever. Enheten ansvarar för att hantera de signaler som inkommer och välja ut de signaler som läggs till grund för tillsyn av skolor och huvudmän.
Vi söker nu en beredningsjurist som ska arbeta med beredning av signaler.
Arbetsuppgifterna innebär bland annat att ta emot signaler, sortera dessa utifrån givna parametrar, bereda utvalda signaler med nödvändig analys och enklare rättsutredning, samt föredra dessa inför beslut om fortsatt handläggning. Vi söker därför dig med en god administrativ förmåga och förmåga att hålla många bollar i luften samtidigt. Du måste kunna sortera och organisera större mängder material, samt vara analytisk och kommunikativ.
Andra arbetsuppgifter är att besvara frågor som inkommer till myndigheten, göra sekretessprövningar samt lämna ut allmänna handlingar. Det kan även bli aktuellt att skriva fram enklare beslutsförslag. I arbetet ingår att hantera integritetskänsliga personuppgifter, varför du behöver kunna genomföra ditt arbete med hög integritet.
Den här tjänsten passar dig som befinner dig i början av din juristkarriär och som vill få erfarenhet av arbete i statlig myndighet, av skoljuridiska och förvaltningsrättsliga frågor samt frågor om offentlighet och sekretess.
Du ska ha:
• Juristexamen
• God kommunikativ förmåga såväl muntlig som skriftlig
Det är meriterande med:
• Aktuell erfarenhet av administrativt arbete, med fördel inom offentlig sektor
• 1-2 års aktuell arbete på myndighet
Vi söker dig som
• Är noggrann, strukturerad och har en mycket god förmåga att organisera och sortera skriftligt material
• Är effektiv och kan arbeta i ett högt tempo
• Har lätt för att arbeta såväl självständigt som med andra
• Kan hantera förändringar och nya förutsättningar
• Hög integritet
Dina personliga egenskaper och förmågor kommer att tillmätas stor vikt
Tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Skolinspektionen tillämpar sex månaders provanställning. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Intervjuer kommer hållas under Januari/Februari 2026
Skolinspektionen värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Våra värdeord är trovärdighet, tydlighet och tillgänglighet.
Ansökan
Klicka på ansök nedan, bifoga CV och personligt brev (högst en A4). Välkommen med din ansökan senast den 2026-01-11. Ansökan har dnr: 2025:12589
Frågor
Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Fredrika Brickman tfn 08-586 086 29. Om du har frågor angående rekryteringsprocessen, är du välkommen att kontakta rekrytering@skolinspektionen.se
.
Fackliga företrädare är Niki Konomi, (SACO) och Maria Klasson (OFR).
Samtliga kan nås via växelnumret: 08-586 080 00
