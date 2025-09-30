Skolbussförare

Axelssons Turisttrafik AB / Lokförarjobb / Flen
2025-09-30


Nu söker vi en busschaufför som skall köra skolbarn inom Flens Kommun i vårt uppdrag åt Sörmlandstrafiken.
Tjänsten innebär genomsnitt 35 timmar per vecka under skolterminen exkl skollov.
Vi söker en förare som bor i Flen eller närområdet. Du kommer att ha bussen hem och ansvara för att den är trafiksäker, ren och fräsch.
Att köra skolbarn till och från skola är bland det finaste man kan som busschaufför. Det ställer krav på servicevilja och förmågan att sprida trygghet och lugn.
För att bli aktuell för en anställning hos oss så skall du genomföra drogtest samt överlämna ett utdrag från belastningsregister för arbete med barn och ungdomar i skola eller annan verksamhet.
Krav på YKB för buss.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
E-post: sarmad@axbuss.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Axelssons Turisttrafik AB (org.nr 556414-8467)

Arbetsplats
Flen

Kontakt
Sarmad Am Polus
sarmad@axbuss.se

Jobbnummer
9533165

