Skolbusschaufför - Alvesta

Go-Ahead AB är ett ledande transportföretag som strävar efter att erbjuda säkra, pålitliga och hållbara transportlösningar. Vi ingår i en global koncern med 27.000 medarbetare runt om i världen. Vi finns idag på ett 30-tal orter i Sverige.
Vårt uppdrag
Vi är här för att sammanföra människor och samhällen. Vi gör detta genom att ta hand om våra medarbetare, våra kunder, våra fordon, vårt samhälle och miljön. Hos oss får du möjlighet att vara en del av ett team som arbetar för att leverera och utveckla skoltrafiken i Sverige.
Om jobbet
Som skolbusschaufför kommer du att spela en viktig roll i att säkerställa att våra resenärer får en trygg och trevlig resa. Du kommer att köra moderna samt välunderhållna fordon och du kommer att ha daglig kontakt med våra kunder.
Jobbet som skolbusschaufför innebär att köra resenärer mellan hem och skola samt olika skolaktiviteter. Du som förare behöver vara tydlig, serviceinriktad och alltid ha fokus på trafiksäkerheten.
Anställningarna är på deltid. Det finns även möjlighet att köra extra.
Det här behöver du ha
D-körkort
Serviceinriktad och positiv inställning
Tidigare erfarenhet som skolbusschaufför och lokalkännedom är meriterande, men inte ett krav
Vad vi erbjuder
Gemenskap: Hela vår koncern präglas av en organisation, där våra medarbetare får många möjligheter att göra sin röst hörd. Vi litar på varandra, visar handlingskraft och samarbetar med varandra. Du har alltid nära till en kollega eller chef som stöttar dig i ditt arbete. Vi arrangerar årligen återkommande trivselaktiviteter.
Goda anställningsvillkor: Alla medarbetare hos oss omfattas av kollektivavtal. Vi erbjuder trygga anställningsformer
Arbetsmiljö: Vi vill att du ska trivas och må bra och erbjuder därför en trivsam arbetsmiljö där vi välkomnar olikheter. Vi har moderna fordon som är välutrustade och välunderhållna. Vi erbjuder ett friskvårdsbidrag och har möjlighet till omfattande företagshälsovård.
Utvecklingsmöjligheter: Vi investerar i våra medarbetares framtid genom en gedigen introduktionsutbildning samt därefter kontinuerlig fortbildning och möjlighet till karriärutveckling. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-05
https://www.go-ahead.se/jobbannonser/skolbusschauff%C3%B6rer-alvesta
