Skolbibliotekarie, Lagmansskolan
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen
2025-10-28
Vi är Mjölby kommun. Tillsammans levererar vi service och tjänster, är samhällsbyggare och myndighetsutövare. Vårt arbete är till nytta för samhället och med medborgarens bästa i fokus - genom hela livet.
Utbildningsförvaltningen är en av Mjölby kommuns sex förvaltningar och ansvarar för förskola, grundskola, gymnasieskola, anpassad grund- och gymnasieskola och vuxenutbildning. Med cirka 1000 medarbetare erbjuder vi utbildning som främjar alla barn och elever i ett livslångt lärande och arbetar efter riktningen "höga kunskapsresultat i en skola där alla kan och vill vara". Vi lägger stor vikt vid att arbeta nära verksamheten genom regelbunden dialog och stöd till skolledare och lärare utifrån styrkedjan.
Lagmansskolan är en 7-9 skola som ligger på östra sidan av Mjölby, endast ett par minuters promenad från resecentrum. På skolan arbetar ungefär 75 personer, och vi har cirka 450 grundskoleelever. Lagmansskolan inrymmer även anpassad grundskola, kommunens kulturskola, en inomhusarena för idrott och en fritidsgård.
På Lagmansskolan arbetar vi med elevens lärande i centrum. Relationen mellan personal och elever står i fokus. Vi arbetar aktivt med att skapa tillitsfulla relationer för att optimera chanserna för kunskapsinhämtning och måluppfyllelse. Lagmansskolan ska vara en skola där alla elever trivs och känner sig trygga.
Vill du vara med och bidra till en skola där alla kan och vill vara?Publiceringsdatum2025-10-28Arbetsuppgifter
Som skolbibliotekarie hos oss har du starkt elevfokus och kommer i ditt arbete vara en viktig pedagogisk resurs i nära samarbete med skolans lärare. Dina arbetsuppgifter innebär bland annat:
* Läsfrämjande arbete: där du driver aktiviteter som bokcirklar och bokprat för att öka litteraturintresset. Du anordnar läsprojekt som stimulerar läsutvecklingen.
* Stöd i undervisningen: stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens med hjälp av litteratur/källor kopplat till undervisningen.
* Undervisning i källkritik och informationssökning: du hjälper eleverna med verktyg för att navigera och värdera information både på webben och i våra bokhyllor.
* Biblioteksadministration: ansvara för mediehantering, bokinköp och läromedelshantering.
* IKT (informations och kommunikationsteknik: din tjänst rymmer både strategiska och utvecklande delar där du arbetar verksamhetsnära med både elever och personal.
* Administration av elevers Chromebooks: såsom felhantering och lösenordsbyte.Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning som bibliotekarie. Vana att arbeta inom skolbibliotek är meriterande.
Du har förmågan att arbeta med andra människor; att lyssna, visa empati och respekt. Du är prestigelös och uppmärksammar och belönar andras bidrag.
Du har förmågan att tillämpa specialiserad och detaljerad expertkunskap samt förmåga att förmedla denna till andra på ett pedagogiskt sätt. Du visar förståelse för och drar nytta av organisationens olika expertområden.
Du har förmågan att skapa och bibehålla goda relationer, både internt och externt. Du samarbetar väl med personer i olika sammanhang och funktioner.
Vi är en trygg och hållbar arbetsgivare. Stor nog att erbjuda medarbetare goda arbetsvillkor och spännande utvecklingsmöjligheter. Liten nog för nära samarbeten, delaktighet och inflytande.
Med fokus på vårt uppdrag, att göra nytta för samhället, möjliggör vi utrymme för eget ansvar och kreativitet. Tillsammans driver vi kommunen och den hållbara samhällsutvecklingen framåt.
ÖVRIGT
Vår kommun är expansiv med cirka 28 600 invånare. Vi har nära till varandra och nära till resten av världen, kommunikationerna är utmärkta. Mjölby kommuns vision sammanfattas i en slogan: Världsvan och hemkär. Världsvan står för öppenhet, nytänkande, vilja att växa och tro på framtiden. Hemkär står för stolthet och glädje över hembygden. Hos oss är det enkelt att leva ett gott liv.
I din ansökan bifogar du relevanta utbildningsintyg och examensbevis som styrker ditt CV. Om du kommer vidare till intervju kommer vi kontrollera din ID-handling. Läs mer om vår rekryteringsprocess på www.mjolby.se/ledigajobb. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-11
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C286331". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mjölby kommun
(org.nr 212000-0480) Arbetsplats
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor åk 7-9, Lagmansskolan
Joachim Stigenhed joachim.stigenhed@mjolby.se 010-234 54 21 Jobbnummer
9576732