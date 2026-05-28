Elfa Studio Manager till Elfa Sverige AB i Malmö
2026-05-28
Hos oss får du leda utvecklingen av Studio Elfa - där kunder upplever Elfas förvaringslösningar, får inspiration och hjälp.
Som Studio Elfa Manager leder du arbetet och driver utvecklingen av Studio Elfa tillsammans med engagerade team, i nära samarbete med flera funktioner inom Elfa. Du ansvarar för försäljning och lönsamhet och säkerställer att varje studio ger kunder en inspirerande och professionell helhet - från första intryck till färdig planering. Rollen kombinerar strategiskt ansvar med ett nära arbete i det dagliga och innebär många kontakter inom Elfa.
Ditt anställningserbjudande
Studio Elfa har vuxit starkt de senaste åren och är idag en viktig del av Elfas affär och strategiska inriktning. Nu tar Elfa nästa steg genom att samla ansvaret i en dedikerad roll med fokus på att utveckla Studio Elfa vidare.
Du får ett brett mandat med möjlighet att påverka arbetssätt, affär och hur kunder möts och vägleds i Studio Elfa. Rollen innebär ett strategiskt ansvar kombinerat med ett nära arbete i det dagliga, där du samarbetar med flera funktioner inom Elfa.
Du blir en del av en inkluderande och respektfull kultur där människor hjälper varandra, delar kunskap och arbetar mot gemensamma mål. Här finns engagerade och kunniga team, korta beslutsvägar samt en tydlig vilja att utvecklas tillsammans.Publiceringsdatum2026-05-28Arbetsuppgifter
Leda och utveckla Studio Elfa i Malmö, Stockholm och Göteborg
Ansvara för försäljning, lönsamhet och fortsatt tillväxt
Säkerställa goda förutsättningar i det dagliga arbetet, från bemanning och planering till uppföljning av resultat
Coacha, utveckla och skapa engagemang i geografiskt spridda team
Ansvara för budget, prognoser, nyckeltal och affärsplanering
Bemanning och kapacitetsplanering
Driva nyetableringar samt vidareutveckling av Studio Elfa
Säkerställa ett nära samarbete mellan Studio Elfa och övriga delar av försäljningsorganisationen
Värt att veta
Rollen utgår från huvudkontoret i Malmö och innebär regelbundna resor till Studio Elfa i Stockholm och Göteborg. Du ingår i ledningsgruppen och rapporterar direkt till VD för Elfa Sverige AB.
Rollen passar dig som trivs med att vara nära det dagliga arbetet och bygga relationer med teamen på plats.
Du arbetar både med Studio Elfa och med Elfas planeringstjänst online, med kontaktytor mot flera marknader och funktioner inom Elfa
Våra förväntningar
Vi söker dig som har erfarenhet av att leda kundnära verksamheter inom retail, showroom, konceptförsäljning eller liknande miljöer där försäljning och kundmöte står i fokus. Du är van att arbeta med resultatansvar, nyckeltal och ekonomisk uppföljning, och att kombinera strategiskt arbete med ett nära ledarskap i vardagen.
Som ledare är du tydlig, närvarande och engagerande. Du bygger förtroende genom att skapa struktur, ge riktning och få människor att arbeta mot gemensamma mål. Du trivs i en miljö där det händer mycket och där du behöver prioritera, fatta beslut och säkerställa framdrift tillsammans med andra.
Du har ett genuint intresse för kundmötet och förstår värdet av rådgivande försäljning. Du arbetar faktabaserat och strukturerat, samtidigt som du är pragmatisk när situationen kräver det.
Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska och har god vana av att arbeta i affärs- och rapportsystem.
Rekryteringen sker i samarbete med rekryterings- och konsultföretaget Talent Navigation Group (TNG) och specialisterna på TNG Lead. Med fördomsfri rekrytering, bemanning och interim hjälper de arbetsgivare med modern chefsrekrytering, samt uthyrning av interimschefer - snabbare, mer objektivt och med nya perspektiv som driver tillväxt.
Sista dag att ansöka är 2026-06-18
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare TNG Group AB
211 38 MALMÖ Arbetsplats
Elfa Sverige AB Kontakt
Catinka Andersson catinka.andersson@tng.se +46708888411
