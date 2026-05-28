Erfaren Data Engineer inom cybersäkerhet (3 tjänster!)
2026-05-28
Vi söker nu flera erfarna Data Engineers till ett långsiktigt uppdrag hos kund inom cybersäkerhet i Göteborg.
Har du några års erfarenhet av data engineering och vill arbeta i en modern teknisk miljö där data spelar en central roll för verksamhetens säkerhetsarbete? Då kan detta vara rätt roll för dig.
Du kommer att ingå i ett mindre specialistteam med hög teknisk kompetens där samarbetet mellan teknik och verksamhet är en viktig del av vardagen. Rollen passar dig som gillar att ta ansvar, arbeta nära verksamheten och bidra med idéer kring hur data kan användas smartare och mer effektivt.
Som Data Engineer kommer du arbeta med:
Utveckla och vidareutveckla dataprodukter kopplade till cybersäkerhet
Bygga och underhålla pipelines och automatiserade dataflöden
Arbeta med datainhämtning, transformation och lagring i moderna molnmiljöer
Samarbeta med olika delar av verksamheten för att förstå behov och hitta hållbara lösningar
Bidra till utvecklingen av dataplattformen och driva tekniska förbättringar framåt
Tekniker och verktyg som används i rollen:
Python
Azure, inklusive Azure Functions
Snowflake
SQL
Airflow och dbt
Vi tror att du som Data Engineer har:
Cirka 4-5 års erfarenhet som Data Engineer
Erfarenhet av att arbeta med molnbaserade dataplattformar
God förståelse för dataflöden, pipelineutveckling och datamodellering
Förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ
Erfarenhet av miljöer där teknik och verksamhet arbetar tätt tillsammans
Ett intresse för cybersäkerhet och datarelaterade säkerhetsfrågor
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Varför arbeta hos oss?
Hos oss får du möjlighet att arbeta med spännande och tekniskt utmanande uppdrag hos några av Sveriges mest innovativa bolag. Vi är ett växande team som värdesätter gemenskap, kunskapsdelning och personlig utveckling.
Vi tror på frihet under ansvar och vill skapa en arbetsmiljö där det är lätt att trivas, både professionellt och socialt. För oss är det viktigt att du känner stöd, får möjlighet att utvecklas och har roligt längs vägen.
Vi ser fram emot din ansökan, som ska vara oss tillhanda senast 25/6. Vi arbetar med löpande urval.
Av kommunikation- och kvalitetssäkringsskäl ber vi dig att skicka in din ansökan digitalt via vårt system och inte via e-post. Så ansöker du
