Utbildare inom Praktisk el och säkerhetsteknik
2026-05-28
Vill du vara med och utbilda framtidens säkerhetsingenjörer inom praktisk el och säkerhetsteknik?
Vi söker nu en erfaren utbildare för ett kommande utbildningsuppdrag inom yrkeshögskola. Uppdraget passar dig som kombinerar teknisk kompetens med ett pedagogiskt engagemang och som trivs i en roll där teori och praktik möts.
Om uppdraget
Utbildningen riktar sig till studerande inom säkerhetsområdet och omfattar bland annat:
Grundläggande ellära och elsäkerhet
Praktisk elinstallation och felsökning
Installation och driftsättning av säkerhetssystem
Inbrottslarm, brandlarm och passersystem
Kamerabevakning och övervakningssystem
Ritningsläsning och projekteringsförståelse
Riskbedömning och säkerhetsarbete
Dokumentation och spårbarhet vid installationer
Undervisningen innehåller både teoretiska och praktiska moment där de studerande får arbeta med verklighetsnära installationer och säkerhetstekniska lösningar. Människan har alltså byggt ett helt samhälle där ingen får röra en kabel utan dokumentation i tre led och rätt färg på pärmen.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av arbete inom el-, säkerhets- eller installationsteknik
Har god kunskap inom praktisk ellära och elsäkerhet
Har erfarenhet av larm-, passage- eller säkerhetssystem
Har vana att arbeta med ritningar, installationer och teknisk dokumentation
Är pedagogisk och trygg i att leda grupper
Har erfarenhet av undervisning, handledning eller utbildning är meriterande
Har relevant utbildning inom el, säkerhet eller teknik
Omfattning och upplägg
Kursstart hösten 2026
Undervisningen sker på plats i Södertälje
Vi erbjuder
Ett utvecklande och varierande utbildningsuppdrag
Möjlighet att påverka och bidra till framtidens kompetensförsörjning
Samarbete med engagerade utbildningsaktörer och studerande
Flexibel samarbetsform för dig som konsult eller utbildare
Skicka gärna in:
CV
Kort beskrivning av din erfarenhet inom området
Eventuella certifieringar eller behörigheter
Tillgänglighet och geografisk placering
Vi arbetar med löpande urval och ser fram emot att komma i kontakt med dig som vill bidra med både teknisk kompetens och praktisk erfarenhet inom säkerhetsteknik och el.
Sista dag att ansöka är 2026-11-24
Arbetsgivare: Ecareer AB
(org.nr 559162-9901), https://jobb.ecareer.se
