Kvalitetsingenjör till Tekniskt Bolag!
2026-05-28
Är du en strukturerad och tekniskt intresserad person som gillar ordning och reda och trivs i en roll med många kontaktytor och stort ansvar? För vår kunds räkning söker vi nu en Kvalitetsingenjör som vill arbeta i en teknikintensiv industrimiljö där kvalitet, spårbarhet och samarbete står i fokus. Välkommen in med din ansökan!
OM TJÄNSTEN:
I rollen som Kvalitetsingenjör kommer du att bli en del av företagets kvalitets- och klassningsteam, där du arbetar nära produktion, inköp, projektorganisation och externa klassningsbolag. Teamet ansvarar för att säkerställa att produkter, material och dokumentation uppfyller de krav som ställs internationellt. Rollen handlar till stor del om att hantera certifikat, spårbarhet och klassningsdokumentation kopplat till tekniskt avancerade produkter och leveranser. Du kommer att arbeta med att säkerställa att rätt dokumentation finns på plats genom hela leveranskedjan och ha löpande kontakt med både interna funktioner och externa klassningssällskap.
Arbetet är varierande och innebär en kombination av administration, koordinering och teknisk förståelse. Rollen passar dig som gillar ordning och reda, tycker om att hålla ihop många parallella processer och trivs i en social roll med många kontaktytor. Samtidigt krävs ett tekniskt intresse och en förståelse för vikten av kvalitet och säkerhet inom industri.
Du kommer till exempel att:
Hantera och säkerställa spårbarhet och certifikat kopplade till material och leveranser
Samordna klassningsunderlag och dokumentation mot externa klassningssällskap
Säkerställa att produkter och dokumentation uppfyller regelverk och klassningskrav
Ha löpande kontakt med leverantörer, produktion, inköp och klassningsingenjörer
Bidra till avvikelsehantering och förbättringsarbete
Delta vid klassningsbesök och revisioner kopplade till leveranser och projekt
VI SÖKER DIG SOM:Har en eftergymnasial utbildning inom kvalitet, teknik, maskin, produktion eller liknande område
Har erfarenhet från tillverkningsindustri, gärna inom industri eller maskinkomponenter
Har förståelse för kvalitetsarbete, spårbarhet och teknisk dokumentation
Har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift, då båda språken används i det dagliga arbetet
Meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete med regelverk, klassningskrav eller certifieringsprocesser
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att trivas i rollen tror vi att du är en strukturerad och noggrann person som tycker om administration, koordinering och att skapa ordning i komplexa processer. Du är social och kommunikativ, med förmåga att samarbeta med många olika funktioner och externa parter. Vidare tror vi att du är självgående, ansvarstagande och har ett genuint tekniskt intresse.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer till en början att vara anställd av Friday. Ambitionen från kunden och vår sida är att du efter en tid går över i anställning hos kund.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Utanför Göteborg
Lön: Marknadsmässig
Kontaktperson: Evelina Ogheden
Ansök genom att klicka på länken nedan eller skicka in din ansökan direkt. Vi gör löpande urval, så vänta inte med din ansökan - tjänsten kan tillsättas innan annonsperioden löpt ut.
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Så ansöker du
