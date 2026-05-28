Alef Söker Medarbetare Inom Kommunikation, Påverkan, Insamling & Projekt
2026-05-28
ALEF söker kompetent medarbetare för arbete med kommunikation, påverkan, insamling och projekthantering
I mer än 16 år har ALEF, Adult Learning and Empowerment Facilitators (ALEF) bidragit till ökad egenmakt, folkbildning och litteracitet på modersmål för tiotusentals unga och vuxna som saknar grundläggande läs-, skriv- och matematikkunskaper i afrikanska länder. Framgången bygger på vår egen unika ALEF-metod, en effektiv organisation och kompetenta lokala samarbetsorganisationer.
ALEF är en icke vinstdrivande ideell förening som är religiöst och politiskt obunden. Huvuddelen av finansieringen kommer från Sida och privata stiftelser, men även från privata gåvogivare och företag. Vår målgrupp är världens 739 miljoner unga och vuxna analfabeter som idag saknar grundläggande kunskaper i läsning, skrivning och matematik. När de får utveckla dessa färdigheter kan de själva vara med och driva förändring i sina lokalsamhällen på ett mer aktivt sätt och det är så vi skapar framtidshopp.
Som arbetsplats präglas vi av öppenhet, samverkan, engagemang, kreativitet, omsorg och ansvar. Till vår verksamhet söker vi just nu dig som är en mångsidig och engagerad medarbetare som vill driva vår kommunikation, leda vårt påverkansarbete, leda arbetet med vår insamling, säkra finansiering genom välskrivna ansökningar samt vara en del av att hantera projekt och partnersamarbeten. I denna roll kombinerar du strategiskt kommunikations- och påverkansarbete och insamling med projekthantering för att skapa verklig förändring.
Om rollen:
Som anställd hos oss kommer du att arbeta brett med organisationens utåtriktade verksamhet samtidigt som du aktivt arbetar med ansökningar och uppföljning av projekt. Tjänsten är en tänkt heltidstjänst där dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar:
• Kommunikation & påverkansarbete: Utveckla och driva kampanjer, skriva artiklar och pressmeddelanden, uppdatera webb/sociala medier och föra dialog med beslutsfattare och andra aktörer av vikt. Utveckla ALEF som förening genom att skapa delaktighet och engagemang bland ALEF:s medlemmar och gåvogivare.
• Insamling & ansökningar: Leda arbetet med insamling från allmänheten samt med att söka finansiering från stiftelser, företag, myndigheter, filantroper, testamenten och fonder. Du ansvarar för att skriva övertygande ansökningar och bygga långsiktiga relationer med finansiärer.
• Projekthantering: Hantera beviljade projekt. Det innebär allt från administrativt stöd och budgetuppföljning till att skriva verksamhetsrapporter.
Vem är du?
Vi söker dig som är kommunikativ, säljande och med ett starkt samhällsengagemang. För att lyckas i rollen tror vi att du har:
• Relevant högskoleutbildning eller likvärdig (t.ex. inom kommunikation, journalistik, internationella utvecklingsstudier eller annan samhällsvetenskaplig utbildning). Att ha genomgått insamlingsutbildning genom Giva Sverige ses även det som meriterande.
• Mycket god kommunikativ förmåga i både tal och skrift (flytande på svenska och engelska och gärna även på franska).
• God erfarenhet av att bedriva påverkansarbete på policynivå.
• God kunskap i marknadsföring och varumärkesarbete.
• Förmåga att självständigt driva processer, bygga nätverk och engagera andra.
• Dokumenterad erfarenhet av ett framgångsrikt arbete med att skriva ansökningar och att arbeta med insamling från allmänheten, företag och stiftelser.
• Erfarenhet av projekthandläggning med god förståelse för budget och uppföljning inom ramen för internationellt utvecklingssamarbete.
• Erfarenhet från arbete inom ideell organisation.
• Förståelse för arbete med folkbildning och stärkande av människors egenmakt.
Vad vi erbjuder
• Ett meningsfullt och utvecklande arbete med stora möjligheter att påverka.
• En dynamisk arbetsmiljö med engagerade kollegor och en aktiv styrelse.
• Konkurrenskraftig lön, friskvårdsbidrag och möjlighet till kompetensutveckling.
• En tjänst på 75% med möjlighet till 100%.
• Möjlighet till visst distansarbete.
Inbjudande kontorsmiljö på Bollstanäsvägen 3 i Sollentuna kommun.
Låter detta som din nästa utmaning? Skicka ditt CV och ett personligt brev där du berättar varför du passar för rollen.
• Sista dag att ansöka är 14 juni 2026
• Tillträde: Enligt överenskommelse
• Skicka ansökan till: markus@alef.org
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ALEF:s generalsekreterare Markus Ask på 070-55 88 088 eller ALEF:s ordförande Stellan Arvidsson Hyving på 076-007 19 50.
E-post: markus@alef.org
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alef, Adult Learning And Empowerment Facilitators
192 78 SOLLENTUNA
Adult Learning & Empowerment Facilitators Kontakt
Styrelseordförande
Stellan Arvidsson Hyving 076-007 19 50
9933774