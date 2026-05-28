Timvikarier till Sankta Birgittas gata, Lödöse
Nu söker vi timvikarier till vårt team på Sankta Birgittas gata i Lödöse. Vi erbjuder ett utvecklande jobb där du är med och gör skillnad! Tjänsten är för timvikarie anställning.
Om Sankta Birgittas gata
Verksamheten ligger i centrala Lödöse i ett villaområde, nära till affär och kollektivtrafik (tåg/buss). Verksamheten är ett serviceboende som består av 4 huskroppar med radhuslägenheter. Hos oss bor det individer med samsjuklighet vilket innebär att de har LSS tillhörighet samt missbruk/psykisk ohälsa/psykiatriska diagnoser. Arbetet sker med kollegor med erfarenhet av målgruppen och som har stort intresse för att hitta pedagogiska lösningar kring alla utmaningar vi möter.
Om rollen Som timvikarie hos oss utgår du från de boendes individuella behov och önskemål och ger stöd i det dagliga livet utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt. Tillsammans med övriga medarbetare arbetar du med målet att göra dagen meningsfull och innehållsrik. Du stödjer och vägleder med bland annat personlig omvårdnad, måltider, medicinhantering, städning, samhällskontakter och kommunikation. En viktig del i arbetet är att stimulera och motivera den boende till att utveckla sina förmågor och att skapa möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid. I dina uppgifter ingår även att dokumentera och planera utifrån genomförandeplaner. Arbetstiden i verksamheten är förlagd dagtid, kvällstid, helger samt sovande jour.
Verksamheten har en närvarande verksamhetschef som finns på plats och som stödjer dig och dina kollegor i reflektioner och tankar.
Din erfarenhet och kunskap Du som söker ser vi helst har tidigare erfarenhet av målgruppen och utbildning är meriterande. Du ska ha goda kunskaper i svenska i både tal och skrift, meriterande är även om du kan prata dari och/eller persiska. För att kunna arbete hos oss har vi körkortskrav då många aktiviteter så som läkarbesök med mera sker varje vecka. I övrigt är inte ditt CV det viktigaste. Om du har rätt egenskaper, ger vi dig stöd och möjlighet att växa.
Du har en positiv grundsyn, ett starkt engagemang för människor och är ansvarstagande. Du trivs med att jobba i team och stötta dina kollegor och har alltid våra brukares bästa som utgångspunkt i allt du gör.
Inom Nytida är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.
Det här får du hos oss:
Kompetensutveckling via vår egna Kompetensportal
Förmånsportal med rabatter och erbjudanden
Ledarskapsutbildade chefer nära dig
En gemensam pedagogik för att ge den bästa omsorgen och stödet till våra omsorgstagare
Karriär- och utvecklingsmöjligheter
Kollektivavtal
Övrigt Anställningsform: Timanställning Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdag: efter överenskommelse Sista dag att ansöka är 2026-06-15
Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister skall uppvisas vid en eventuell anställning. Som en del av vårt arbetsmiljöarbete kan slumpmässiga drogtester förekomma.
För mer information kontakta: Facklig kontakt: Kommunal, www.kommunal.se
Verksamhetschef: Emelie Eriksson, emelie.eriksson@nytida.se
Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Inbjudan till chattintervju med Hubert AI
Som en del i vårt arbete för en mer rättvis och kompetensbaserad rekryteringsprocess har vi valt att samarbeta med Hubert.ai. Efter att du skickat in din ansökan kommer du att direkt bli inbjuden till en chattbaserad första intervju med vår virtuella rekryteringsassistent Hubert. Syftet med denna intervju är att göra urvalsprocessen snabbare och mer träffsäker - den ersätter inte den mänskliga intervjun, utan fungerar som ett första steg som hjälper oss att skapa bättre förutsättningar för ett mer djupgående samtal längre fram i processen. Intervjun tar normalt ca 15-20 minuter att genomföra och vi ser helst att du gör den så snart du har möjlighet. Tips inför intervjun? Ta gärna en titt på denna artikel: https://www.hubert.ai/insights/tips-och-rad-infor-din-forsta-hubert-intervju
Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på cirka 400 enheter runt om i landet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje persons livskvalitet och trygghet i fokus. Nytida ingår i företagsgruppen Ambea. www.nytida.se Så ansöker du
