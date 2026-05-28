Teknisk dokumentation | Delprojektledare till uppdrag i Stockholm
För vår kunds räkning söker vi nu en delprojektledare inom teknisk dokumentation till ett långsiktigt konsultuppdrag i Stockholm.
Uppdraget är på heltid med start omgående och pågår initialt i 12 månader, med möjlighet till förlängning (1+1 år).
Om uppdraget
I rollen som Delprojektledare arbetar du på en strategisk nivå med det övergripande ansvaret för anläggningsteknisk dokumentation inom vår kunds investeringsprojekt.
Du fungerar som en central länk mellan projektorganisation och förvaltning, med ansvar för att säkerställa att samtliga dokumentationskrav uppfylls enligt gällande processer och standarder.
Rollen innebär att du leder, driver och kravställer dokumentationsleveranser i komplexa tekniska projektmiljöer.Publiceringsdatum2026-05-28Dina arbetsuppgifter
Som delprojektledare ansvarar du bland annat för:
Teknisk dokumentation & planering
Ta fram dokumentationsplan och kravspecifikationer
Planera och följa upp dokumentationsleveranser (tid, resurser, budget)
Projektstyrning & uppföljning
Leda och styra dokumentationsarbetet i enlighet med projektplan
Säkerställa att dokumentationskrav följs
Följa upp leveranser mot leverantörer och entreprenörer
Samordning & samverkan
Vara kontaktpunkt mellan projekt och förvaltningsorganisation
Stödja kollegor i dokumentationsfrågor
Säkerställa att rätt mallar, rutiner och standarder används
System & leveranser
Ansvara för leverans av dokumentation till system som IFS
Säkerställa att dokumentation levereras enligt ATB och interna krav
Driva granskningsprocessen för dokumentationsleveranser
Kravprofil (obligatoriska krav)
Teknisk högskoleutbildning
Erfarenhet av teknisk dokumentation inom anläggning eller infrastruktur
Erfarenhet av liknande roller (t.ex. dokumentationsansvarig, delprojektledare)
God kunskap om ritningar och tekniska informationssystem
Goda kunskaper i svenska och engelska
B-körkort
Meriterande
Mångårig erfarenhet av teknisk dokumentation i större anläggningsprojektDina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du är:
Självgående
Kommunikativ
En tydlig ledare som driver arbetet framåtÖvrig information
Start: Omgående
Slut: 12 månader (med möjlighet till förlängning på 1+1 år)
Omfattning: 100 %
Placering: Stockholm
Anställning: Konsultuppdrag via Devotum
Säkerhetsklassning: Kan förekomma
Ansökan Låter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV samt svara på några frågor. De kandidater som bäst matchar rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos oss på Devotum. Nästa steg är en intervju hos vår kund. Referenstagning är en del av processen.
Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till ansvarig Konsultchef Astrid Wiorek (astrid.wiorek@devotum.se
).
Känn dig trygg som konsult hos Devotum Som konsult hos Devotum har du möjlighet att välja om du vill fakturera genom ditt eget bolag eller bli direkt anställd hos oss. Som anställd konsult hos Devotum erbjuds du alltid schyssta villkor enligt kollektivavtal (Almega) som bland annat innefattar friskvårdsbidrag, tjänstepension och försäkringar.
Hos oss är varje konsult viktig och våra konsultchefer finns alltid till hands för att ge dig den support och vägledning du behöver under hela uppdragsperioden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-09
