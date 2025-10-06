Skolbibliotekarie
Kastellskolan / Bibliotekariejobb / Härnösand Visa alla bibliotekariejobb i Härnösand
2025-10-06
Vi vill i enlighet med den nya lagen, om att elever har rätt till bemannade skolbibliotek, samt för högre måluppfyllelse för våra elever anställa en skolbibliotekarie. Tjänsten är deltid, ca 50%. Arbetsuppgifter i tjänsten är bla att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens, att driva läsfrämjande projekt samt att undervisa i informationssökning och källkritik. Du kommer att leda och delta i pedagogiska aktiviteter i vårt bibliotek men också ute i våra klassrum. Genom att tillämpa din kunskap om läsning, språkutveckling, informationssökning och källkritik kompletterar du våra lärares ämneskunskaper och ämnesdidaktiska kompetens.Kvalifikationer
Vi söker dig med högskoleexamen som bibliotekarie och vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av arbete som skolbibliotekarie eller annat pedagogiskt arbete inom skola. Du har en god kännedom och vana av skolans styrdokument samt om pedagogik och lärande. Du har en god digital kompetens och har samtidigt en hög media- och informationskunnighet. Du som söker är en ansvarstagande person med ett positivt förhållningssätt, där eleven alltid står i fokus.
Om arbetsplatsen
Kastellskolan har ett bra läge på Kristinagatan i Härnösand. Skolan med ca 260 barn och elever, med tillhörande fritidshem, har varit verksam sedan läsåret 2003-2004, och vår förskoleverksamhet öppnade under läsåret 2006-2007. Vi erbjuder en röd tråd i lärandet för barn från ett till sexton år. Vi är den lilla skolan med de stora möjligheterna.
Skolan har fyra arbetslag; förskola, fritidshem, åk F-6 samt åk 7-9. Kastellskolan, som är en icke vinstdriven friskola, har ca 50 anställda. Skolan är en ideell förening som leds av en styrelse samt av skolledningen som består av rektor tillika skolchef och bitr.rektor tillika rektor för förskolan och därtill fyra arbetslagsledare. Aktuella projekt hos oss just nu är projektet Ökad kompetens för högre måluppfyllelse hos elever med funktionsnedsättning, samt Erasmus+ som ger personal möjlighet att få fortbildning eller jobbskuggning på olika skolor runt om i Europa, samt att elever får möjlighet till skolutbyte med elever i skolor i andra länder i Europa.
Varmt välkommen med din ansökan! Intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-27
E-post: expedition@kastellskolan.se Arbetsgivarens referens
