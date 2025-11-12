Skoladministratör till Sorgenfriskolan
2025-11-12
Ref: 20252647 Publiceringsdatum2025-11-12Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi en skoladministratör till Sorgenfriskolan! Hos oss utgör du ett nära chefsstöd till skolledarna inom områden som elev-, personal-, ekonomi-, informations- och myndighetsadministration. I uppdraget ingår det även att hantera elevadministration, såsom t ex registrera elever, placeringar, betyg och andra elevresultat. Du ansvara för diarieföring, registrering, arkivering mm.
Du kommer också att arbeta med att hantera fakturor, göra konteringar, inköp och beställningar via vårt ekonomisystem Ekot.
Arbetsuppgifter kopplade till korttidsbemanning bl a bokning av vikarier och administration kring detsamma i befintligt IT-system, kan också komma att ingå.
I tjänsten ingår även IT-administration.Kvalifikationer
Du som söker har minst gymnasieutbildning eller motsvarande. Vi ser gärna att du har utbildning inom det administrativa området. För tjänsten krävs erfarenhet av administrativa uppgifter, gärna på skola eller i kommunal verksamhet. Du har god IT-vana och har lätt för att tillägna dig olika system. Du har god svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i något eller några av våra vanligt förekommande IT-system som H-rutan, Extens (betyg och elevregistrering), Platina (diarieföring), Raindance (ekonomi) och Skola 24.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Mitt i centrala Malmö, i en lugn och trivsam miljö, ligger Sorgenfriskolan. Vi är en F-9 skola med cirka 580 elever som sitter i en vacker 20-talsbyggnad. Vi har ett stort fokus på att erbjuda en god lärandemiljö för eleverna. Skoldagen ska präglas av ett tillåtande klimat med stor respekt för varandras olikheter. Här ska eleven stå i centrum och vi utgår från att alla kan.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 2025-11-11Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
Malmö stad Kontakt
Rektor
Anna Bengtsson annalovisa.bengtsson@malmo.se 0733-59 57 96 Jobbnummer
