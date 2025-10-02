Skoladministratör till Nolhagaskolan
2025-10-02
Välkommen till Alingsås! Som medarbetare i vår kommun har du alla möjligheter att vara med och utveckla verksamheten och din arbetsplats. Med nära 4000 anställda är vi tillräckligt stora för att driva förändring och samtidigt tillräckligt små för att var och en ska kunna påverka och få utrymme för sina idéer. Här finns plats för nytänkare. Tillsammans skapar vi Alingsås!
Nolhagaskolan är centralt belägen mitt i Nolhagaparken med tillgång till både idrottshall, is- och simhall och naturen på armlängds avstånd. Vi har ungefär 450 elever och personalstyrka på 50 personer. På skolan finns även anpassad grundskola med ett tjugotal elever och lika många personal.
Nolhagaskolan söker en engagerad administratör som vill ta en central roll i vårt team tillsammans med befintlig administratör. Som skolans administratör är du central för skolans inre arbete och ett viktigt rektorsstöd . Vi söker dig som har god social kompetens och kan bemöta elever, föräldrar, personal och andra kontakter på ett professionellt och serviceinriktat sätt.
När du börjar hos oss så erbjuder vi dig:
* En trygg anställning
* Möjlighet till semesterväxling
* En kompetensutvecklingsplan
* Föräldrapenningtillägg
* Friskvårdsbidrag och förmånliga rabatter via E-passi
* Cykelförmån
* Möjlighet att delvis arbeta på distans
Varmt välkommen med din ansökan!

Publiceringsdatum
2025-10-02

Arbetsuppgifter
I rollen som administratör är du ofta i kontakt med kommunens övriga verksamheter till exempel HR, lön och bemanningsenheten och ekonomer vilket kräver samverkan, tydlighet och engagemang.
Du kommer att arbeta nära rektor och vara ett viktigt stöd för skolans ledning.
Att ge ett kompetent, lyhört och serviceinriktat bemötande är viktigt i ditt arbete.
Exempel på arbetsuppgifter:
Registrera och uppdatera elevuppgifter i skolans administrativa system (Edlevo).
Betygshantering och betygsutskrifter.
Registrera och uppdatera personaluppgifter i skolans administrativa system (Edlevo).
Delta vid introduktion av nyanställda (administrativ del).
Hantera fakturor och leverantörskontakter.
Budget och budgetuppföljning (i samarbete med rektor eller ekonom).
Föräldrakontakt (via e-post, telefon, brev och via skolans informationskanal Arena ).
Hantera skolans kalender samt formulera information till såväl personal som elever och föräldrar.
Hjälpa till med dokumentation, rapporter och enkäter.
Stöd vid insamling av underlag inför Skolinspektion, kommunrevision etc.Kvalifikationer
Krav för tjänsten:
* Eftergymnasial utbildning inom personaladministration, ekonomi eller motsvarande.
* Arbetserfarenhet inom skola/förskola
* Erfarenhet av arbete med ekonomi, budget och uppföljning.
För att lyckas i rollen förstår du vikten av att bygga goda relationer och har lätt för att samarbeta. Du har god digital kompetens och förmåga att hantera flera parallella arbetsuppgifter. Du tar eget ansvar och är serviceinriktad.
För att trivas i uppdraget är det viktigt att du är flexibel, lösningsfokuserad och har en god förmåga att prioritera.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet
ÖVRIGT
För denna tjänst behöver du visa upp ett giltigt belastningsregister som du beställer via nedan länk:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling såsom pass eller nationellt identitetskort.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Ersättning

Enligt avtal.
Enligt avtal. Så ansöker du
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Alingsås kommun
(org.nr 212000-1553), https://www.alingsas.se/naringsliv-och-arbete/jobb/ Arbetsplats
Alingsås kommun, BoU Centrum Kontakt
Rektor
Märta von Feilitzen marta.vonfeilitzen@alingsas.se 0322-61 64 63 Jobbnummer
