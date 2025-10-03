Skoladministratör till Limhamnsskolan
Ref: 20252323 Publiceringsdatum2025-10-03Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi en skoladministratör till Limhamnsskolan! Hos oss utgör du ett nära chefsstöd till skolledarna inom områden som elev-, personal-, ekonomi-, informations-, och myndighetsadministration. Du kommer att ha en central och viktig roll i vår reception där du fungerar som vårt ansikte utåt och kommer dagligen att få ta emot besök, hjälpa och vägleda elever, pedagoger, vårdnadshavare, myndighetspersoner med mera. En stor del av uppdraget består i elevadministration, såsom att registrera elever, placeringar och betyg.
Du ansvarar för vår posthantering, diarieföring och arkivering. Arbetsuppgifter kopplade till korttidsbemanning, bokning av vikarier etc ingår också i uppdraget. Du kommer även att ansvara för beställning och samordning av skolskjuts samt göra inköp och beställningar via vårt ekonomisystem Ekot. Som skoladministratör har du ett nära samarbete med all personal på skolan.Kvalifikationer
Du har minst en gymnasieutbildning eller motsvarande. Vi ser gärna att du har utbildning inom det administrativa området. För tjänsten krävs erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter, gärna på skola och i kommunal verksamhet. Det är viktigt att du är strukturerad och systematisk i ditt tillvägagångssätt. Du är observant och lyhörd för vad som behöver göras och kan prioritera på ett effektivt sätt. Du har god samarbetsförmåga, är ansvarstagande, självständig och har ett professionellt förhållningssätt och bemötande. Du har god IT-vana och lätt för att tillägna dig olika system. Du har god svenska i tal och skrift. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i några av våra IT-system som Medvind, Ekot, Edlevo, Platina, Unikum och Skola24.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Limhamnsskolan startade läsåret 2024/2025 med tre klasser i årskurs 7. Nu har vi 240 elever fördelade på årskurs 7, 8 och vår resursskola. Nästa läsår blir vi en full högstadieskola. Limhamnsskolans fokus ligger på att skapa de bästa förutsättningarna för elevernas kunskapsutveckling i en trygg och tillitsfull miljö , att utmana eleverna att ta egna initiativ, utveckla sina intressen samt ta ansvar för sig själv och andra. Vi tror på att varje elev är unik och vi strävar efter att ge alla elever de bästa förutsättningarna för att lyckas, både i skolan och i livet. Du kommer till ett prestigelöst och öppet arbetsklimat där vi arbetar tillsammans för varje elevs bästa skola och varje medarbetares bästa arbetsplats. Vi finns i Limhamns sjöstad, och skolbyggnaden, som stod klar 2018, är fräsch och luftig med stora ljusa klassrum, välutrustade specialsalar och trevliga sociala ytor. Idrottslektionerna bedrivs i en närliggande sporthall. På vår skolgård finns en basketplan och en liten forbollsplan. Mitt på skolgården ståtar ett lokstall från 1896; en kvarleva från tiden då området var ett industriområde med tågstation.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 2026-01-01 eller enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka din din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Facklig kontakt
Vision Malmöavdelningen visionavdelningen@malmo.se 040-304830 Jobbnummer
9538422