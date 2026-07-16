Skoladministratör till Kollaskolan
Kungsbacka Kommun / Administratörsjobb / Kungsbacka Visa alla administratörsjobb i Kungsbacka
2026-07-16
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungsbacka Kommun i Kungsbacka
, Göteborg
, Halmstad
, Laholm
, Hylte
eller i hela Sverige
Rollen som skoladministratör hos oss
Som skoladministratör är du ett viktigt stöd för rektorerna och hela verksamheten i arbetet mot uppsatta mål, i syfte att skapa en stark organisation som ger eleverna de bästa förutsättningar för en god måluppfyllelse. I denna roll bidrar du till en dela-kultur där vi tillsammans ansvarar, inspirerar, samarbetar och stödjer varandra. Tjänsten arbetar mot F-3 grundskola och 1-6 anpassad grundskola och har nära samarbete med en administratörskollega på annan del av skolan.
Arbetet är serviceinriktat och mycket varierande, vilket förutsätter att du kan hantera flera arbetsuppgifter parallellt. Du är en nyckelperson i verksamheten där du är den första som möter många av våra besökare till skolan samt utför ett nära administrativt stöd till skolans två rektorer. Arbetsuppgifterna består till stor del av vanligt förekommande administrativa uppgifter inom grundskola och anpassad grundskola såsom:
vikarieanskaffning
elevregistrering och skapande av klasslistor
personaladministration
taxihantering för anpassad grundskola
ekonomi- och fakturahantering, ekonomisk redovisning
sammanställning av statistik
inköp och posthantering
hantering av inkommande mejl och telefonsamtalPubliceringsdatum2026-07-16Profil
Vi ser att du är en person som är tillmötesgående i ditt bemötande och lyhörd till din omgivning. Du har lätt för att skapa relationer och samarbetar gärna med andra. Du ansvarar för och driver ditt arbete framåt, levererar resultat och prioriterar på ett effektivt sätt. Du ser möjligheter i förändringar, tar egna initiativ och kommer med nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Då arbetet innebär många kontakter både inom och utom organisationen är det viktigt att du känner dig trygg i att professionellt kommunicera via olika digitala medier. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
erfarenhet av arbete som skoladministratör
godkänd gymnasieutbildning
arbetserfarenhet av att hantera vikarieanskaffning
god digital vana och kan hantera digitala verktyg
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av att arbeta i skoladministrativa system såsom Vklass, IST, Proceedo, Raindance, Ciceron, Medvind, Skola24, taxisystem
Läs gärna mer om oss
Kollaskolan | Kungsbacka kommun
Förvaltningen för Förskola & Grundskola | Kungsbacka kommun
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tidsbegränsad anställning på 80% under läsåret 26/27, med tillsättning hösten 2026 enligt överenskommelse. Eventuellt finns möjlighet till förlängning.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: Att jobba hos oss | Kungsbacka kommun
Observera att belastningsregister kommer att behöva uppvisas i samband med anställning. Du kan beställa ett registerutdrag, här: Skola eller förskola, e-tjänst | Polismyndigheten
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 5 augusti.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
Vill du ta del av lönestatistik för befattningen samt de kollektivavtal och anställningsförmåner som gäller i Kungsbacka kommun? Följ länk nedan: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss
Saknas lönestatistik för den befattning du söker kommer du att få del av den under rekryteringsprocessen.
Inför rekryteringsarbetet har Kungsbacka kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbacka Kommun
(org.nr 212000-1256), http://www.kungsbacka.se/Kommun-och-politik/Lediga-jobb/Vara-lediga-jobb/
Storgatan 37 (visa karta
)
434 32 KUNGSBACKA Arbetsplats
Kungsbacka kommun Kontakt
Enhetschef
Marie Johansson marie.e.johansson@kungsbacka.se 0300-837781 Jobbnummer
10004404