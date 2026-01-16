Skoladministratör
2026-01-16
Internationella Engelska Skolan i Karlstad söker nu en skoladministratör
IES Karlstad är en åk 4-9-skola med en internationell prägel, där engelska är det huvudsakliga språket och undervisningen sker på såväl svenska som engelska. Vi följer den svenska läro- och timplanen.
Nu söker vi en skoladministratör, och preliminärt startdatum för tjänsten kommer att vara i slutet av mars.
Rollen som skoladministratör omfattar arbetsuppgifter som reception, telefonväxel, vikariesamordning, arkivering, sjukanmälningar, posthantering, visst underhåll av fikarum (beställning av frukt/fika mm) inköp av kontorsmaterial samt övriga kontorsgöromål.
Du behöver flera års vana med liknande uppgifter och vi kräver att du är flexibel, hanterar både det svenska och det engelska språket i tal och skrift.
Vi söker dig som är organiserad, effektiv och strukturerad. Du är en positiv, social person som är serviceinriktad. Du trivs med att ha många bollar i luften, är lösningsorienterad och tar egna initativ. Du har stor datorvana och lär dig snabbt nya system.
Vill du arbeta i en internationell miljö med omväxlande arbetsuppgifter är du välkommen att skicka in din ansökan.Publiceringsdatum2026-01-16Kvalifikationer
Erfarenhet av administration eller liknande roller
Mycket god datorvana
Goda kunskaper i Google Workspace & Microsoft Office
Svenska & engelska i tal och skrift
Utdrag från polisregistret
Meriterande:
Erfarenhet av lärplattformen SchoolSoft
Intervjuer kommer att hållas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före ansökningsdatum.
Skicka din ansökan till: applications.karlstad@engelska.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: applications.karlstad@engelska.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Skoladministratör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Internationella Engelska Skolan i Sverige AB
(org.nr 556462-4368)
Gruvgången 4 (visa karta
)
653 43 KARLSTAD Arbetsplats
Internationella Engelska Skolan i Karlstad Jobbnummer
9687440