Skogsförvaltare med arbetsledaransvar
2025-10-31
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Teknik- och fastighetsförvaltningen levererar interna tjänster för att våra kollegor i övriga verksamheter ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet. Vi ansvarar för drift och utveckling av allmän platsmark och utfärdar tillstånd så att kommunkoncernen och näringslivet kan bedriva sin verksamhet. Vi ser också till att barn, elever och omsorgstagare får god och näringsriktig kost och att kommunens lokaler är välskötta och lämpliga för sitt ändamål.
Det arbete vi gör påverkar direkt människors vardag. Varje dag, året om. Vi skapar förutsättningar för ett vackert, tryggt och hållbart Kalmar.
Verksamhet tekniska har idag ca 150 anställda uppdelade i fem enheter gata, park, projekt, kust och grönområden samt verkstad/administration. Vi har en mångfacetterad verksamhet där vi b la driftar och underhåller kommunens gator och parkmarker i alla tätorter samt mark för skog, båt, bad och friluftsliv.
Vill du vara med och utveckla Kalmar kommuns skogar för framtiden? Vi söker dig som vill kombinera skogskompetens med ett samhällsengagemang och som vill bidra till att våra tätortsnära skogar, produktionsskogar och rekreationsskogar förvaltas hållbart, tillgängligt och med omsorg.Publiceringsdatum2025-10-31Arbetsuppgifter
Som skogsförvaltare ansvarar du för planering, skötsel och utveckling av kommunens skogsområden. Du arbetar strategiskt med skogsfrågor och är en nyckelperson i att säkerställa att våra skogar erbjuder både ekologiska värden, rekreationsmöjligheter och resurser för framtiden.
Du har även ett arbetsledaransvar för en mindre grupp medarbetare som arbetar med praktisk skogsskötsel. Gruppen är erfaren och självgående och du kommer att ha stöd av kollegor i en arbetsledargrupp med totalt sju personer men också kommunekologer och andra funktioner inom kommunen.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innefatta:
• Förvaltning av kommunal skog; tätortsnära skog, produktionsskog och rekreationsskog.
• Framtagning och vidareutveckling av skogsbruksplaner.
• Förvaltning av hagmarker och naturreservat.
• Planering och genomförande av skogliga åtgärder såsom gallring, röjning, avverkning och naturvård.
• Samverkan med andra kommunala förvaltningar, entreprenörer och allmänhet.
• Arbetsledning och daglig samordning av en mindre arbetsgrupp.
• Bidra till utvecklingen av kommunens skogliga strategier och hållbarhetsmål.
Vinterberedskap kan komma att ingå i tjänsten. Kvalifikationer
Vi söker dig som har;
• Lämplig högskoleutbildning, t.ex. skogskandidatprogrammet, skogsmästare, jägmästare eller motsvarande.
• Erfarenhet av skoglig planering och förvaltning.
• God kunskap om skogsvårdslagen, naturvärdesbedömning och rekreationsvärden.
• Förmåga att arbeta med GIS och digitala verktyg för skogsplanering.
• Intresse för att arbeta i en politiskt styrd organisation med samhällsnytta i fokus.
• SYN-kurs enligt PEFS:s och FCS:s skogsstandarder
Det är meriterande om du har;
• Erfarenhet av kommunal verksamhet.
• Kunskap om maskinanvändning i skoglig miljö.
• Erfarenhet av upphandling och entreprenörssamverkan.
• Arbetsledarerfarenhet.
Vi söker dig som är självständig, strukturerad och lösningsorienterad i ditt arbetssätt. Du har god samarbetsförmåga och är trygg i att fatta beslut när det behövs.
Ett genuint intresse för att utveckla kommunens skogliga värden både ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv är en viktig del av rollen.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C286566". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalmar kommun
(org.nr 212000-0746) Arbetsplats
Kalmar kommun, Teknik- och fastighetsförvaltningen Kontakt
Enhetschef kust och grönområden
Magnus Schön 010-352 11 28 Jobbnummer
9582544