Skogsarbetare

Vi på Tompas Skog & Trädgård AB behöver utöka med 2 kollegor för skogsarbete.
Kunder vi arbetar mot är skogsbolag, kommuner och privata markägare. Vi arbetar i hela södermanland och södertörns området.
Vi utför manuella arbeten som röjning med röjsåg i ungskog och förröjning, plantering, plantbehandling och körning med motorsåg i avverkning och gallring.
Vi erbjuder en spännande och utmanande arbetsplats med möjlighet att utvecklas inom skogsbranschen.

Du bör ha bra kondition, bra arbetsvilja och vara fysisk frisk.
Anställningen sker löpande
Natur och kulturhänsyn Röjning, SYN-kurs är meriterande.
Ansökningar som inte uppfyller våra kriterier kommer vi inte ha möjlighet att behandla

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: Jobb.skogsvard@outlook.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Tompas Skog & Trädgård AB (org.nr 559446-1104)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
VD
Thomas Eriksson
Jobb.skogsvard@outlook.com

Jobbnummer
9703089

