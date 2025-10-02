Skogsarbetare
Futuria People AB / Skogsbrukarjobb / Stockholm Visa alla skogsbrukarjobb i Stockholm
2025-10-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Futuria People AB i Stockholm
, Järfälla
, Sollentuna
, Södertälje
, Österåker
eller i hela Sverige
Är du en naturvårdare / skogsarbetare, eller har en liknande roll med en passion för att bevara vår natur och skapa hållbara lösningar för kommande generationer?
Då kan detta vara jobbet för dig!
Kund är ett väletablerat skogsvårds- och biobränsleföretag med generationers erfarenhet av att hjälpa skogsägare mot ett lönsamt och hållbart skogsbruk. Med specialistkompetens inom skötsel av skogs- och naturvårdsområden som exempelvis tätortsnära skogar, naturreservat och betesmarker har de utvecklat och förfinat sina metoder i över 20 år.
Nu behöver bolaget utöka sitt team med fler duktiga naturvårdare till Täby!
Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Futuria People men du kommer anställas direkt hos kund. Publiceringsdatum2025-10-02Om tjänsten
I rollen som naturvårdare kommer du att arbeta i team för olika uppdragsgivare. Du kommer att utföra skogsarbeten av både naturvårds- och traditionell karaktär, vilket inkluderar allt från slyröjning till mer omfattande skogsavverkning. Du kommer att arbeta med motor- och röjsåg och säkerställa att arbetet utförs med hög kvalitet i linje med kundens specifika önskemål och naturvårdsstandarder. Daglig skötsel och underhåll av arbetsredskapen är också en viktig del av dina arbetsuppgifter, för att säkerställa att arbetet kan genomföras säkert och effektivt.
Du erbjuds:
Tydligt syfte: Bidra till en mer hållbar framtid genom att arbeta för ett hållbart skogsbruk och förnybara råvaror.
Flexibilitet och möjligheter att påverka din egna resa och roll i företaget.
Personlig och professionell utveckling: Väx tillsammans med ett företag som värdesätter kompetens, initiativtagande och långsiktighet.
Stark kultur och värderingar: Jobba i ett familjärt bolag med moderna idéer och generationers erfarenhet av skogsnäringen.
Vi söker dig som
Har AB-kort för motorsåg och röjsåg.
Trivs med ett fysiskt krävande arbete.
Flytande svenska eller kan göra dig förstådd på engelska.
Innehar B-körkort.
Meriterande är om du har erfarenhet av selektiv gallring och röjning, C-kort för motorsåg, ESA röj, utbildningar i natur- och kulturhänsyn (SYN) samt säkerhet på väg.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Placering: Stockholm
Eventuella frågor besvaras av rekryterare Ebba Strömberg.
Passar det här in på dig eller känner du någon som skulle passa bättre för jobbet? - Tipsa gärna!
Intervjuer sker löpande, välkommen med din ansökan idag
Futuria People är rekryteringsföretaget som hjälper individer att ta nästa steg i sin karriär och företag att attrahera nya medarbetare. Genom uppsökande rekrytering och kvalitativ annonsering har vi hjälpt hundratals kandidater till ett nytt jobb och en mer stimulerande vardag. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Futuria People AB
(org.nr 559058-2507) Arbetsplats
Futuria People Kontakt
Ebba Strömberg ebba.stromberg@futuriapeople.se Jobbnummer
9538124