Skogsarbetare
2025-09-03
Vi behöver utöka vår personalstyrka och letar efter dig som trivs med att jobba utomhus året runt, varierande arbetsuppgifter, högt tempo, kundkontakt och vara med och utforma din egen vardag.
Låter detta som något för dig så tveka inte att höra av dig till oss på Wettern Trädgård & Fastighetsservice AB!
Efterfrågan av våra tjänster är hög och vi behöver stärka upp med mer kunnig personal. Vi söker i första hand dig med utbildning och och eller erfarenhet inom skogsröjning och manuell huggning och gärna intresse och kunskap inom park, trädgård, fastighet, anläggning mm
Arbete hos oss kräver god fysik, ansvarstagande, B-körkort och vi lägger stor vikt vid att man passar in i gruppen.
Tjänst gäller tillsvidareanställning/heltid med start enl ök.
Välkommen in med din ansökan på mail till;andreas@wetterntradgard.se
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
Andreas Larsson andreas@wetterntradgard.se 0735335385
