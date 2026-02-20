Skogaby Golf AB söker receptionspersonal för 2026
2026-02-20
Vi behöver utöka vårt team under säsongen 2026 med fler receptionister som
arbetar helg samt extra vid semestrar och ledigheter. Som receptionist är du
den person som alla kommer i kontakt med i första hand och du är därmed en
viktig del i vårt team. Därför ser vi att du framför allt har en hög servicekänsla
och lägger stor vikt vid att få alla medlemmar och gäster att känna sig
välkomna, sedda och hörda.
Vi söker dig som
Har god förmåga att skapa goda relationer med medlemmar och gäster.
Brinner för personlig service samt spelar eller har intresse för golf.
Tar egna initiativ, är stresstålig, flexibel och gillar att arbeta med
människor.
Trivs med att ha mycket ansvar och att arbeta självständigt.
Har god datorvana då tjänsten innebär mycket arbete med datorer. Det
är meriterande om du har vana av att arbeta i Boxnet, GIT, Sirvoy och
OnteeX.
Du kommer vara en del av ett litet och sammansvetsat team vilket innebär att
arbetsuppgifterna kan vara varierande. Därför värdesätter vi även kreativitet,
lyhördhet och en god samarbetsförmåga.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat:
Besvara frågor från medlemmar och gäster i receptionen samt via mail
och telefon
Sköta incheckning av golfspelare och boendegäster
Ta emot tid-, golfbils-, ställplats- och golfpaketsbokningar
Arbeta i kassa och GIT med försäljning av greenfee, hotellpaket och
shopvaror.
Ta emot och informera tävlingsdeltagare samt tävlingsadministration
Kommunicera och samarbeta med klubbens krögare, banpersonal och
tränare
Hålla ordning och reda i shop och runt receptionen.
Då det saknas bussförbindelser till klubben behöver du kunna ta dig hit på egen
hand.
Tjänsten är deltid cirka 20% med start i början av april till och med 30 oktober,
huvudsakligen schemalagt helgarbete.
Frågor besvaras av kanslichef Kristina Hallquist 0763-109373.
Ansökan skickas till jobbansokan@skogabygk.se
senast 28:e februari 2026.
Skicka gärna in den tidigare då vi gör löpande intervjuer.
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: jobbansokan@skogabygk.se
(org.nr 556334-6377)
312 93 LAHOLM
