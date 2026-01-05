Skjutstativsförare
2026-01-05
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Truckkörning, brinner du för det? Då finns möjligheten för dig att jobba tillsammans med oss på OnePartnerGroup i Göteborg och arbeta hos ett av världens största logistikföretag, nämligen DHL. Ett långsiktigt jobb där du och trucken kommer bli bästa vänner!
Om rollen
Skjutstativstruck är det du kommer köra allra mest och för att få göra det måste du givetvis ha truckkort och då för behörigheterna A1-4 samt B1-4. Troligtvis är du en fena på truckkörning redan nu och har kört mycket truck sedan tidigare. För att förstå arbetsuppgifterna samt kunna kommunicera med kollegorna behöver du prata och förstå svenska i både tal och skrift. Körkort? Nej, det behövs inte då du kan ta dig till DHL i Torslanda via buss.
Arbetstiderna är förlagda på följande tider: En vecka dag, kl. 07.06-15.36 och en vecka kväll, kl. 15.24-23.54
För att du ska må bra och trivas på jobbet varje dag så trivs du att jobba i högt tempo med mycket att göra. Du tar ansvar för ditt arbete och gör det med noggrannhet. Du vill göra ditt jobb på bästa möjliga sätt helt enkelt!
Tjänsten inleds med en visstidsanställning på 6 månader och om allt går som planerat signar du efter det för en tillsvidareanställning via oss på OnePartnerGroup.
Vad händer när du har sökt tjänsten?
I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning och bakgrundskontroll. Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR.
Vi erbjuder flexibel lön
När du arbetar hos oss behöver du inte längre vänta på lönen. Vi erbjuder lön on-demand genom Cappy som ger dig full kontroll över din lön. I Cappy-appen kan du följa din lön dagligen och ta ut en del av din intjänade lön när du vill och behöver det. Mer flexibilitet och mindre oro. Välkommen till en ny medarbetarupplevelse.
När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega! Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig.
