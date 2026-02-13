Skjutstativförare - Sommarjobb Flen
2026-02-13
Är du en trygg och erfaren skjutstativförare som vill ha ett heltidsjobb i sommar? Då söker vi dig till vår kunds fryslager i Flen.
Är du en trygg och erfaren skjutstativförare som vill ha ett heltidsjobb i sommar? Då söker vi dig till vår kunds fryslager i Flen.
Det här är ett sommaruppdrag för dig som är säker i din truckkörning och trivs i ett strukturerat lagerflöde med högt tempo. Arbetet sker i frysmiljö, så du behöver vara bekväm med att arbeta i kyla under hela arbetspasset.
Skjutstativkörning är din huvudsakliga arbetsuppgift - vi söker alltså dig som verkligen kan köra och är trygg med att arbeta på hög höjd.
Köra skjutstativtruck i höglager
In- och utplacering av gods
Säkerställa korrekt lagerplacering enligt rutiner
Bidra till ordning, kvalitet och ett effektivt varuflöde
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
Har giltigt truckkort A och B
Har dokumenterad erfarenhet av skjutstativkörning
Är trygg med arbete på hög höjd
Har god svenska i tal och skrift
Är noggrann, ansvarstagande och trivs i högt tempo
