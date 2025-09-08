Skiftledare till vår kund i Malmö
Om rollen
Som skiftledare kommer du att vara ansvarig för att leda och utveckla teamet för att uppnå optimal prestanda på produktionslinjerna. Din roll innefattar att driva förbättringar, resursplanering, personalutveckling och administrativt stöd inom ditt skiftteam.
Du kommer att ha det övergripande ansvaret för att förbättra prestandan på produktionslinjerna genom aktivt engagemang i IWS och processhantering. Du kommer att leda och fördela arbetsuppgifter, säkerställa noggrann resursplanering och optimera linjestrukturen för maximal effektivitet. Genom att coacha teammedlemmar och säkerställa efterlevnad av EHS-, kvalitets- och hygienpolicyer skapar du en säker och produktiv arbetsmiljö. Du kommer även att följa upp handlingsplaner och främja effektiv användning av IWS-verktyg för kontinuerliga förbättringar.
Ytterligare ansvar inkluderar administrativa uppgifter som tidsrapportering, beställning av arbetskläder och att leda dagliga linjemöten för att upprätthålla standarder. Genom att effektivisera både planerade och oplanerade driftstopp arbetar du aktivt för att uppnå produktionsmålen.
Tjänsten är ett konsultuppdrag via Adecco på 6 månader med avsikt att övergå till en fast anställning hos kund. Planerad start är omgående och tjänsten är placerad i Malmö. Du kommer att arbeta i 5-skift.
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet av att leda ett team i en produktions- eller lagermiljö med ett starkt engagemang för säkerhet, kvalitet och förbättringsarbete. Du är en teamspelare med utmärkta kommunikationsfärdigheter och har en naturlig förmåga att skapa och vårda relationer på alla nivåer inom organisationen. Med en tydlig drivkraft att leda förändringsarbete inspirerar du andra att nå gemensamma mål och stärker organisationens kärnvärden.
Du har erfarenhet av att leda team samt ha ett personalansvar. Du har också kunskap eller erfarenhet av Integrated Work Systems (IWS/Lean) och förstår metoderna för att uppnå önskade resultat. Dessutom har du goda kunskaper i Microsoft Office, särskilt Excel, och är flytande i både svenska och engelska. Med fokus på att upprätthålla en säker och produktiv arbetsmiljö har du även kunskap om Arbetsmiljölagen och arbetsrätt.
Kontaktuppgifter
Om du har frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:
Maja Svensson via maja.svensson@adecco.se
Om du har frågor angående registrering, vänligen kontakta supporten via info@adecco.se
