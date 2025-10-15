Skiftledare Restaurang

Chinzo City AB / Servitörsjobb / Stockholm
2025-10-15


Verksamhets:
Barrels Burgers & Beer öppnade upp våren 2015 och blev en succé redan på premiärdagen. Vi är stolta över att vi lyckats skapa en trivsam och fartfylld arbetsmiljö med en stark teamkänsla. Alla medarbetare hjälps åt att leverera en så bra kundupplevelse som möjligt och tillsammans nå uppsatta mål. Lyckas vi med det åker hela personalen på en årlig inspirationsresa för att stärka teamet och tillhörigheten ytterligare.

Publiceringsdatum
2025-10-15

Dina arbetsuppgifter
Du kommer ansvara för kontroll av restaurangens drift, vilket innefattar full insyn över kök, kassa, och restaurangdel.

Kvalifikationer
Du som söker denna tjänst ska ha naturliga ledaregenskaper, och gilla högt arbetstempo. Du ska även ha en Genuint vänlig attityd och en "jag kan mentalitet" som alltid vill leverera bästa möjliga upplevelse till våra gäster, både mat och servicemässigt. Vi vill att våra gäster ska få en "hemma hos" känsla när de besöker oss. Tidigare erfarenhet från restaurangbranschen är en merit och du behärskar svenska eller engelska.
Vid ansökan ser vi gärna att du bifogar bild på dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: sharre@barrels.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Chinzo City AB (org.nr 559058-0410)
Stora Nygatan 20 (visa karta)
111 27  STOCKHOLM

Arbetsplats
Barrels Burgers & Beer

Jobbnummer
9557537

