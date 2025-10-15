Skiftledare Restaurang
Chinzo City AB / Servitörsjobb / Stockholm Visa alla servitörsjobb i Stockholm
2025-10-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Chinzo City AB i Stockholm
Verksamhets:
Barrels Burgers & Beer öppnade upp våren 2015 och blev en succé redan på premiärdagen. Vi är stolta över att vi lyckats skapa en trivsam och fartfylld arbetsmiljö med en stark teamkänsla. Alla medarbetare hjälps åt att leverera en så bra kundupplevelse som möjligt och tillsammans nå uppsatta mål. Lyckas vi med det åker hela personalen på en årlig inspirationsresa för att stärka teamet och tillhörigheten ytterligare.Publiceringsdatum2025-10-15Dina arbetsuppgifter
Du kommer ansvara för kontroll av restaurangens drift, vilket innefattar full insyn över kök, kassa, och restaurangdel.Kvalifikationer
Du som söker denna tjänst ska ha naturliga ledaregenskaper, och gilla högt arbetstempo. Du ska även ha en Genuint vänlig attityd och en "jag kan mentalitet" som alltid vill leverera bästa möjliga upplevelse till våra gäster, både mat och servicemässigt. Vi vill att våra gäster ska få en "hemma hos" känsla när de besöker oss. Tidigare erfarenhet från restaurangbranschen är en merit och du behärskar svenska eller engelska.
Vid ansökan ser vi gärna att du bifogar bild på dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: sharre@barrels.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Chinzo City AB
(org.nr 559058-0410)
Stora Nygatan 20 (visa karta
)
111 27 STOCKHOLM Arbetsplats
Barrels Burgers & Beer Jobbnummer
9557537