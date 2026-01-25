Skiftledare
2026-01-25
Vi serverar mat och utvecklar människor - vill du leda vägen?
ChopChop söker en driven skiftledare till teamet!
Är du en naturlig ledare som älskar service, drivs av att utveckla andra - och vill växa i en fartfylld miljö? Då är det här din chans! Vi söker en skiftledare på 75 % som vill ta nästa steg i karriären och göra skillnad - både för gäster och kollegor.
Vad innebär rollen som skiftledare på ChopChop?
Du kommer att vara en nyckelperson i restaurangens dagliga drift. Det betyder att du:
Leder teamet med energi, tydlighet och schysst attityd - du sätter tonen för skiftet.
Ser till att både kök och servering flyter smidigt - och löser det som dyker upp.
Motiverar kollegor, fördelar arbetsuppgifter och skapar ett tryggt arbetsklimat.
Har öga för detaljer, älskar problemlösning och håller koll på både tempo och kvalitet.
Stöttar restaurangchefen med vissa administrativa uppgifter - som beställningar, schema och personalfrågor.
Bidrar till att nå (och gärna slå!) försäljningsmål under ditt skift.
Här är det du som visar vägen - med engagemang, ansvar och en vilja att alltid bli lite bättre.
Vad kan du förvänta dig av oss?
Ett starkt team där vi lyfter varandra och firar framgångar tillsammans.
En arbetsplats där utveckling är på riktigt - du får växa i din roll och påverka.
Ett företag i tillväxt - idag har vi över 40 restauranger och resan fortsätter!
En trygg anställning med utrymme för egna initiativ och ledarskap.
Vi tror att du som söker:
Vi söker dig som har minst 2 års erfarenhet från restaurangbranschen och som känner dig trygg i rollen som ledare. Du är en person som får både personal och gäster att känna sig sedda och motiverade. Med ett lösningsfokuserat och flexibelt förhållningssätt tar du gärna ansvar och ser till att allt flyter smidigt i restaurangens vardag. Du är positiv och professionell, med ett brinnande intresse för service och att skapa minnesvärda upplevelser för gästerna.
Kort om oss
ChopChop är Skandinaviens första drive thru-kedja med asiatiskt kök i fokus. Vår resa började 2011 i Eskilstuna - och idag finns vi över hela Sverige. Vårt mål? Att förändra synen på snabbmat genom god kvalitet, grym service och en lugn, trivsam miljö för både gäster och medarbetare.
Tillträde snarast enligt överenskommelse. Tjänsten startar med introduktion och utbildning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7110366-1806390". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.
ChopChop AB (org.nr 559008-9214)
Skarpskyttevägen 3 (visa karta
)
226 42 LUND
