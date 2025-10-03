Skiftledare - Emporia
2025-10-03
Om tjänsten Som Skiftledare rapporterar ni till butikschefen. Men ni har det yttersta ansvaret för butiken när butikschefen inte är på plats. Ansvaret innefattar personal, hygien, underhåll, beställningar, budget och resultat. Du ska utbilda och utveckla din arbetsgrupp för att leverera; en bra kundservice, god hygien och uppnå butikens sälj & kostnadsmål. I den dagliga driften ingår ansvar för underhåll av samtliga maskiner och utrustning. Tjänsten innefattar ca 35h / vecka.
Om dig: Vi söker dig som har en passion för ledarskap, att sälja och att möta kunden på bästa sätt. Med ett högt engagemang strävar du mot att nå butikens mål tillsammans med dina medarbetare och du är duktig på att skapa delaktighet och teamkänsla i gruppen. Du delar Yogiboosts värderingar och brinner för att se dina medarbetare växa, då du anser att det är lika viktigt att de presterar och utvecklas som att du gör det.
Du trivs med att arbeta i ett högt temo och är van vid att ta egna initiativ. Du agerar snabbt på säljmöjligheter och följer löpande upp och analyserar verksamhetens resultat. Som person är du relationsskapande, social och vågar komma med egna förslag för att främja butikens utveckling. Vi ser att du har erfarenhet från att arbeta i butik- eller caféverksamhet. Vi kommer att till stor del utgå från din personliga lämplighet för tjänsten och förväntar oss att du har viljan och förmågan till vidare utveckling inom Yogiboost. Ansök redan idag om du känner att denna tjänst är för dig. Det tar bara några minuter att skapa en ansökan och du får möjlighet att där du verkligen kan visa vem du är, din energi och vad du tycker är viktigt när det gäller service och ledarskap! Ersättning
