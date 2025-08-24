Skiftgående maskinförare
2025-08-24
Octowood AB med 55 anställda verksamt i Kälarne, Jämtland, är ett dotterbolag till Rundvirke Industrier som är Sveriges största specialvirkeskoncern. Koncernen präglas av ett högt kvalitetstänkande från råvaruanskaffning till försäljning. Octowood tillverkar stolpar för jordbruksändamål samt ledningsstolpar. Rundvirke Skog förser koncernens industrier med råvara. AB Rundvirke försågar kvalitetsvirke till massiva fönsterämnen, limmade fönsterämnen tillverkas av Rundvirke komponent och Östanåsågen sågar trävaror. Impregna producerar ledningsstolpar, järnvägsslipers och bryggprodukter. Rundvirke Poles är företagsgruppens försäljningsbolag för kraftledningsstolpar.
Vi behöver nya medarbetare.
VI SÖKER EN SKIFTGÅENDE MASKINFÖRARE
Som maskinförare hos oss kommer du främst jobba med materialhantering av Octostolpar, Slipers, Biprodukter och El/Telestolpar. I arbetsuppgifterna ingår bland annat lastning och lossning av bilar och järnvägsvagnar, förse produktionslinjerna med material, lagerhantering, städning och snöröjning av industriområdet. Arbetstiderna är i dagsläget förlagd till för- och eftermiddagsskift enligt ett rullande schema men andra skiftsformer kan bli aktuella.
Vem är du?
Det är meriterade om du har utbildning för hjullastare och/eller materialhanterare, men det är inte ett krav. Vi ser även att du är plikttrogen, engagerad, noggrann och självgående. Du har god samarbetsförmåga och kan arbeta bra i grupp. Du är positiv och lösningsorienterad. För att trivas med tjänsten ska du ha lätt för att följa rutiner, kunna ta till dig instruktioner samt kunna ta till dig ny teknik. B körkort är ett krav.
Om anställningen
Lön enligt lokalt avtal med GS facket. Heltid med 6 månaders provanställning.
Vi arbetar med löpande urval för tjänsten, detta innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag som är 2025-09-28. Ansökan skickas till Stefan Wiklund via mejl på stefan.wiklund@octowood.se
alternativt med post till Stefan Wiklund, Octowood AB, Vackernäset 214, 844 97 Kälarne.
Vid frågor
Ytterligare frågor besvaras av;
Platschef Stefan Wiklund 0696-68 11 10, stefan.wiklund@octowood.se
Besök gärna vår hemsida www.octowood.se
för mer information.
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
E-post: stefan.wiklund@octowood.se
