Skiftgående Elektriker
Alleima Tube AB / Elektrikerjobb / Sandviken Visa alla elektrikerjobb i Sandviken
2025-12-23
, Ovanåker
, Gävle
, Hofors
, Ockelbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Alleima Tube AB i Sandviken
, Tierp
, Surahammar
, Hallstahammar
, Stockholm
eller i hela Sverige
Inom Alleima finns Driftnära Underhåll som jobbar mot stålverket i Sandviken. Avdelningen bedriver förebyggande och avhjälpande underhåll med egna resurser och koordinerar övriga resurser. Driftnära underhåll har ett nära samarbete med, och deltar i den operativa verksamheten. Hit söker vi nu en skiftgående elektriker (5-skift) som vill vara med och leda arbetet mot en bättre och effektivare produktion.
Din roll
I rollen som skiftgående elektriker ansvarar du för underhåll och reparationer av produktionsutrustning med syftet att öka eller upprätthålla driftssäkerheten, TAK-värde och kostnadseffektivitet. Du arbetar tillsammans med en mekaniker och utför både förebyggande och avhjälpande underhåll. Vid behov ansvarar du även för planerade underhållsjobb samt ledning av entreprenörsåtgärder.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter:
Stödja planerings- och beredningsprocessen med tekniskt kunnande samt medverka till att ge kunden bästa möjliga förutsättningar till en effektiv produktion.
Hantera arbetsorders i vårt underhållssystem.
Noggrant dokumentera dina utförda arbeten.
Agera bollplank och stötta övriga underhållsorganisationen.
Vidare ser vi att du är självgående och motiveras av att bidra till att ett problem får en lösning. Arbetsformen är för närvarande 5-skift men kan komma att ändras efter verksamhetens behov.
Din Profil
Vi söker dig som har en gymnasieutbildning med teknisk inriktning, gärna inom el, alternativt har du skaffat dig motsvarande kompetens genom tidigare arbetslivserfarenhet. Har du erfarenhet av mekaniskt underhållsarbete inom industri ses det som meriterande. Du har goda baskunskaper inom förekommande IT-system och är väl orienterad i ritningskunskap. Du talar och skriver obehindrat på svenska. Då vi arbetar i en internationell miljö ser vi gärna att du även har goda kunskaper i engelska.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper som utmärks av ditt noggranna och systematiska arbetssätt. Du är initiativrik och med god samarbetsförmåga håller du en hög och professionell nivå. Du kommunicerar väl med uppdragsgivare och kollegor för att lösa specifika och komplexa uppgifter, samtidigt som du är serviceinriktad och alltid har kunden i fokus.
Vad du kan förvänta dig av oss
På Alleima är vi övertygade om att mångfald och inkludering leder till en bättre arbetsplats för våra anställda, vårt företag och våra kunder.
Vi bryr oss: Vi är stolta över det vi gör. Vi bryr oss om våra kunder, våra medarbetare, miljön, de samhällen där vi verkar och den framtid vi delar.
Vi levererar: Vi levererar på våra åtaganden, med ett lösningsorienterat tankesätt gör vi det möjligt för våra kunder att vara deras allra bästa: Mer effektiva, lönsamma och hållbara.
Vi utvecklas: Vi utvecklas ständigt. Tillsammans tar vi ledningen för att främja material, ambitioner, industrier, oss själva - och samhällen till det bättre.
Övrig information
I samband med anställning genomförs alkohol- och drogtest enligt våra rutiner för säker arbetsmiljö.
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Lennart Johansson, rekryterande chef, +46 70-616 33 76
För frågor angående rekryteringsprocessen, vänligen kontakta:
Per Hammas, ansvarig rekryterare, +46 79-098 49 50Publiceringsdatum2025-12-23Facklig kontakt
Johan Hillborg, IF Metall, 070 509 48 00
Du är välkommen med din ansökan senast 2026-01-18.
På Alleima är vårt uppdrag mycket mer än att leverera högkvalitativa produkter, teknologi och processer - genom samarbete utvecklar vi de bästa lösningarna efter våra kunders behov och att det är så vi uppnår våra affärsmål är bästa sättet att beskriva vårt dagliga arbete. Med nyfikna medarbetare och säkerheten som vår första prioritet, skapar vi en arbetsmiljö där Du kan utvecklas både som person och i ditt arbete.
Med en tydlig riktning för vår resa, där vi nyttjar vår position som teknologiledare, progressiv affärspartner och där vi är drivande vad gäller hållbarhet, syftar vi till att bli ett ännu starkare bolag inom vår industri.
Är Du redo att anta denna utmaning tillsammans med oss? Följ med på vår resa! www.alleima.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alleima Tube AB
(org.nr 556234-6832)
Storgatan 2 (visa karta
)
811 34 SANDVIKEN Jobbnummer
9661991