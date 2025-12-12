SKB söker verksamhetsutvecklare
2025-12-12
.
Vill du arbeta i en värderingsstyrd organisation där utvecklingsarbete handlar om långsiktighet, kvalitet och att skapa bra vardag för både medarbetare och medlemmar? SKB står inför flera viktiga förändringar de kommande åren och söker nu en verksamhetsutvecklare som vill vara en stabil och drivande kraft i den fortsatta utvecklingen av vår förvaltning.
Här får du möjlighet att arbeta nära verksamheten och vara med i både mindre förbättringar och större förändringsinitiativ - alltid med fokus på att skapa genomförbara och hållbara arbetssätt.Publiceringsdatum2025-12-12Dina arbetsuppgifter
Som verksamhetsutvecklare i SKBs förvaltning får du en central roll i att utveckla, strukturera och förfina hur vi arbetar i vardagen. Du rör dig mellan verksamhetens olika delar, följer arbetet ute i våra fastigheter, deltar i dialoger med chefer och medarbetare och översätter behov till tydliga planer och fungerande lösningar.
Rollen innebär bland annat att du:
* Driver utvecklingsarbete från start till mål, från att definiera behov, leda förstudier och planera projekt till att genomföra, följa upp och avsluta. Du ser till att förändringar landar i verksamheten på ett sätt som fungerar praktiskt.
* Kartlägger och analyserar arbetssätt genom att följa arbetsprocesser på plats, lyssnar in hur olika yrkesgrupper arbetar idag och identifierar vad som kan förenklas, tydliggöras eller förbättras. Du tar fram konkreta förslag och ser till att de förankras innan genomförande.
* Leder workshops och dialoger som samlar medarbetare med olika roller. Du hjälper grupper att förstå nuläget, hitta gemensamma arbetssätt och skapa samsyn kring vad som ska göras och varför.
* Planerar och driver projekt, både självständigt och tillsammans med andra.
* Arbetar praktiskt med kommande systembyten, där flera av förvaltningens nuvarande system ska moderniseras. Du bidrar i kravställning, testar lösningar och säkerställer att systemen stödjer hur vi faktiskt behöver arbeta.
Det här är en roll för dig som både gillar att bygga struktur och att arbeta nära verksamheten. Du kommer vara involverad i allt från digitalisering och trygghetsarbete till förbättrade processer för felanmälan, planering och vardaglig drift. I arbetet ingår även att ta in omvärldsperspektiv som, där det är relevant, kan bidra till utveckling av SKBs arbetssätt.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har lätt att samarbeta, trivs med att skapa ordning och gillar att få saker att hända. Du är trygg i att leda andra i utvecklingsarbete, men du trivs lika bra med att själv fördjupa dig i detaljer, analysera processer eller arbeta praktiskt med införande. Vi tror att du har:
* Högskoleutbildning inom exempelvis samhällsvetenskap, ekonomi, kvalitet, fastighet eller annan relevant inriktning
* Flerårig erfarenhet av att leda utvecklings- eller förändringsprojekt med tydliga mål och tidplan
* Dokumenterad projektledningsvana, gärna i verksamhetsnära uppdrag
* Erfarenhet av att kartlägga processer och arbetssätt och omsätta analys till konkreta förbättringar
* Förmåga att driva arbetet självständigt, strukturera uppdrag och följa upp resultat
* God systemförståelse och erfarenhet av att arbeta i och utveckla digitala systemstöd som en naturlig del av verksamhetsutveckling och förändringsarbete.
* Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift och att skapa tydliga underlag som stödjer beslut och genomförande
Meriterande:
* Erfarenhet från fastighetsförvaltning eller annan verksamhet med drift och kundnära processer
* Erfarenhet av förbättringsmetodik
* Erfarenhet av att leda workshops och att facilitera grupperDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är strukturerad, analytisk och tydlig i ditt arbetssätt, och som kombinerar ett positivt och prestigelöst förhållningssätt med förmågan att driva arbetet framåt. Du har lätt för att skapa delaktighet och inflytande och engagerar andra i utvecklingsarbete genom ett lyhört, inkluderande och pedagogiskt sätt att kommunicera.
Du är innovativ och modig i ditt arbetssätt, vågar pröva nya angreppssätt och driver utveckling när det behövs, samtidigt som du har god förståelse för verksamhetens vardag och förutsättningar. Rollen passar dig som både vill förstå helheten och ta ansvar för att genomföra det som behöver göras, från första analys till att nya arbetssätt fungerar i praktiken.Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar SKB med Jefferson Wells. Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Katarina Thomasson, 070 231 28 05 eller katarina.thomasson@jeffersonwells.se
.
Sista ansökningsdag är 11 januari 2026.
SKB är en kooperativ hyresrättsförening med drygt 93 000 medlemmar. Med nära 9 000 lägenheter i huvudstaden och i ytterligare åtta kringliggande kommuner, är vi den största privata hyresrättsaktören i Stockholm.
SKB föddes för över hundra år sedan ur viljan att tillsammans skapa ett bättre boende i ett snabbt växande Stockholm. Och det driver oss än idag. Vi ska fortsätta bygga för medlemmarna och samtidigt ta ett långsiktigt ansvar. Det gör vi genom att bygga med kvalitet och inte sälja något av våra hus. Det vi bygger förvaltar vi själva, för all framtid. Allt med löftet om att tillsammans skapa mer än ett hem.
SKBs huvudkontor ligger i Bromma och organisationen består av cirka 150 medarbetare. Ersättning
