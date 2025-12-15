Skånesol söker: Ansvarig elektriker
Skånesol söker Elektriker - med möjlighet till huvudansvar
Skånesol växer och vi söker nu en erfaren och ansvarstagande elektriker som vill vara med och utveckla våra installationer inom solenergi, batterilagring och energisystem. Rollen passar dig som trivs med tekniskt kvalificerat arbete och som vill vara en del av ett bolag som arbetar långsiktigt med kvalitet och struktur.
Om rollen
Som elektriker hos Skånesol kommer du att:
Utföra elinstallationer i villor och kommersiella fastigheter
Installera och driftsätta energisystem såsom batterilager, växelriktare och solcellsinstallationer
Genomföra service, felsökning och underhåll
Säkerställa att installationerna följer gällande regler och branschstandard
Delta i planering och tekniska beslut i projekten
För rätt person finns möjlighet att ta rollen som huvudelektriker med större tekniskt ansvar. Tidigare personalansvar är meriterande men inget krav.

Kvalifikationer
AL- eller A-auktorisation
Relevant erfarenhet av elinstallationer
Förmåga att arbeta självständigt och fatta tekniska beslut
Meriterande:
Erfarenhet av solcellsinstallationer och växelriktare
Kunskap inom batterilager och energisystem
Erfarenhet av laddinfrastruktur
Felsökning och service i både små och större elanläggningar
Erfarenhet av arbetsledning eller projektansvar
Vi erbjuder
En seriös och professionell arbetsplats med fokus på kvalitet och säkerhet
Möjlighet att utvecklas inom energiteknik och ta ett större ansvar i företaget
Tydliga arbetsrutiner och tekniskt stöd
Konkurrenskraftiga villkor
Möjlighet till ett belöningssystem för den som aktivt arbetar med kundkontakter
Vem du är
Vi söker dig som:
Har yrkesstolthet och är noggrann i ditt arbete
Trivs med att arbeta strukturerat och följa branschens regelverk
Har ett intresse för ny energiteknik och vill utvecklas i yrket
Vill arbeta i ett företag som satsar långsiktigt på både personal och kundrelationer
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
Ansökan sker via epost
E-post: nils@skanesol.se
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Skånesol AB
296 32 ÅHUS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Nils Palmlund
nils@skanesol.se
0706200551
9645941