Skadetekniker
Toveks Personbilar AB, Eftermarknad, Skövde
2026-01-15
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
Visa alla jobb hos Toveks Personbilar AB, Eftermarknad, Skövde i Skövde
Vi är ett familjeföretag i första generationen med verksamhet inom bilhandel och service. Toveks Bil grundades 1994 av Gregor Tovek, som fortfarande är huvudägare. Vi är totalt ca 850 anställda inom koncernen och omsätter ca 5 MDR. Vi har anläggningar på 18 orter till huvudsak i Västsverige och är återförsäljare för Volkswagen, Audi, SEAT, Skoda, Volkswagen Transportbilar samt Scania.
Vi bedriver verksamhet inom tre olika bolag, men under ett gemensamt varumärke - Toveks Bil.
Som skadetekniker kommer du vara en del av skadeverkstadsteamet med ett gäng trevliga kollegor, som dagligen utför reparationer på kunders bilar.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att bestå av att reparera, rikta (riktbänksarbeten), demontera, justera och montera karosseridetaljer mm.
Vi söker dig som är utbildad skadetekniker samt har några års arbetslivserfarenhet av yrket. Det är meriterande om du kan rikta, utföra strukturreparationer och du bör ha arbetat med riktbänk.
Som anställd hos oss på skadeverkstaden så finns det goda möjligheter att utvecklas och utbildas, utbildning och certifieringen sker både internt och externt. För att trivas i rollen så tror vi att du har ett praktiskt handlag, stort bilintresse och tycker om att lära dig nya saker. Vi söker dig som är noggrann, med god känsla för passform och kvalitet.
Hos oss får du tryggheten av att vara en del i ett stort företag med goda utvecklingsmöjligheter. Vi erbjuder förmåner i form av uppskattade personalrabatter och friskvårdsbidrag. Tillsammans på Toveks Bil vill vi vara våra kunders naturliga val samtidigt som vi har roligt på jobbet och trivs med det vi gör. Vi tror att du som passar in hos oss är en lagspelare och mån om att både du och dina kollegor gör ett bra jobb tillsammans.
Tillträde: enligt överenskommelse
Arbetsort: Skövde
Omfattning: heltid
Vi är ett familjeföretag med ett motto - Hela vägen! Vi ser vår personal som vår framgångsfaktor och hos oss ska du utvecklas och utmanas i din yrkesroll. Du har ett välmående företag och starka varumärken i ryggen och kompetenta kollegor att jobba sida vid sida med. Vi är en stor, men samtidigt enkel, okomplicerad och familjär organisation där vi är nära till beslut. Vår verksamhet präglas och styrs mycket av våra oerhört starka varumärken, som alla är marknadsledande inom sina segment. Bra egenskaper för att trivas hos oss är positivitet, initiativtagande, sunt förnuft och vilja att vara en del i det vinnande laget. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Toveks Personbilar AB
Toveks Personbilar AB, Eftermarknad, Skövde
Johnnie Andersson 0500-427926
